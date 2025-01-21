Инаугурация Трампа: как прошла церемония и каких перемен ждать России и миру

Инаугурация президента США Дональда Трампа прошла 20 января в ротонде Капитолия. Политик давал клятвы и сыпал сенсационными заявлениями. Как прошла церемония, кто присутствовал, а кого не пригласили — в материале 360.ru.

Как прошла инаугурация Трампа 20 января 2025 года День инаугурации для Трампа начался с посещения службы в епископальной церкви святого Иоанна у Белого дома. Туда он традиционно прибыл со своей супругой Меланией. Традиция посещения богослужения в день инаугурации давняя — со времен президента Франклина Рузвельта. Потом чета Трампов отправилась в Белый дом на чаепитие к уходящему главе государства и его супруге Джо и Джилл Байден. Мероприятие началось в 09:30 по местному времени. Традиционная встреча в Белом доме в день инаугурации считается символом мирной передачи власти от уходящего президента к заступающему на должность. На инаугурацию Трамп и Байден направились в одном автомобиле. Церемония инаугурации в этом году проходила не на ступенях Капитолия, как принято в США, а в ротонде. Причиной тому стала ненастная погода — в Вашингтоне прогнозировали аномально низкую температуру воздуха. Торжественное мероприятие из-за этого оказалось не таким масштабным, как ожидалось изначально.

Фото: Brendan McDermid/Keystone Press Agency / Global Look Press

Церемония началась в 11:45 (19:45 по московскому времени), ее вел председатель американского Верховного суда Джон Робертс. Сначала с речью выступила глава инаугурационного комитета сенатор Эми Клобушар. «Это момент, когда лидеры, избранные волей народа, обещают быть верными воле нашей конституции, лелеять и защищать ее. Это момент, когда они становятся, как и все мы, хранителями нашей страны в войне и мире, в невзгодах и процветании», — подчеркнула сенатор. Первым клятву произнес Джей Ди Вэнс, а ровно в полдень — Дональд Трамп. Избранный президент торжественно поклялся «добросовестно выполнять обязанности президента и защищать Конституцию Соединенных Штатов». Традиционные слова присяги Трамп произнес рядом с семейной Библией и Библией Авраама Линкольна, 16-го президента США. Однако руку на книгу, как того требует традиция, он не положил. Трамп произнес инаугурационную речь, в ходе которой сделал ряд громких заявлений и дал множество обещаний, суть которых сводилась к одной мысли — снова сделать Америку великой. Безопасность на мероприятии обеспечивали 7,8 тысячи солдат Национальной гвардии и несколько тысяч сотрудников Службы безопасности США.

Фото: CNP/Keystone Press Agency / Global Look Press

Кого пригласили на инаугурацию Трампа Еще не начав своего правления, Трамп минимум трижды нарушил традиции — изменил место проведения инаугурации, не положил руку на Библию и пригласил на церемонию глав государств. Зарубежные лидеры не присутствовали на подобном мероприятии с 1974 года, обычно приезжают иностранные дипломаты, послы. Трамп собрал в Капитолии мировых политиков разного уровня. Приглашения на церемонию получили президент Аргентины Хавьер Милей, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Эквадора Даниэль Нобоа, президент Сальвадора Найиб Букеле, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Лидер КНР приглашение отклонил. В числе гостей были экс-президенты США Джордж Буш-младший, Билл и Хиллари Клинтон и Барак Обама без супруги Мишель. Также на церемонию пригласили сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель, но вместо нее в Вашингтон приехал ее коллега Тино Хрупалла. Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару не смог присутствовать на инаугурации Трампа, хоть и получил приглашение. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не присутствовала из-за болезни, хотя в СМИ уверяли, что приглашения она и не получала.

Фото: Kevin Lamarque/Keystone Press Agency / Global Look Press

На инаугурацию также пригласили американских и иностранных миллиардеров, в числе гостей были глава SpaceX, X и Tesla Илон Маск, основатель Amazon Джефф Безос, глава Meta* Марк Цукерберг, французский миллиардер, технологический предприниматель Ксавье Ниль, глава Uber Дара Хосровшани, руководитель OpenAI Сэм Альтман и владелец баскетбольного клуба Houston Rockets Тилман Фертитта. На мероприятие пригласили актрису Эмбер Роуз, президента UFC Дана Уайта и телеведущую Мегин Келли. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, один из сторонников Трампа, не присутствовал на церемонии, хотя по сообщениям СМИ, приглашение получил. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что приглашения не получал. Представителей России на церемонии не было. В команде Трампа ранее заявили, что не направляли приглашения президенту РФ Владимиру Путину, эту информацию подтвердили в Кремле. Президент Украины Владимир Зеленский приглашения на церемонию не получил и поздравил Трампа коротким постом в своем Telegram-канале. В интервью американскому журналисту Лексу Фридману 6 января Зеленский сказал, что «очень хотел бы» присутствовать на инаугурации Трампа. «Ну, если честно, я не могу во время конфликта — разве что президент Трамп пригласит меня лично. <…> Для меня это очень, очень трудно. Я не такой человек, который приходит без приглашения», — заявил Зеленский.

Фото: Chris Kleponis — Pool via CNP/Keystone Press Agency / Global Look Press

Что сказал Трамп во время первой речи Первым делом Трамп заявил, что «золотой век Америки начинается прямо сейчас», страна будет процветать и ее снова будут уважать в мире. Он пообещал ставить Америку на первое место и создать гордую, процветающую и свободную нацию. Из речи Трампа можно выделить несколько ключевых моментов, в целом повторяющих практически все его предвыборные заявления. Однако про Россию, Украину и конфликт между странами новый американский лидер не сказал ни слова. Борьба с мигрантами и наркокартелями Трамп пообещал направить войска на южную границу с Мексикой, чтобы отразить «катастрофическое вторжение» мигрантов в страну. Наркокартели в США признают иностранными террористическими организациями. США «заберут» Панамский канал Президент заявил, что США намерены вернуть контроль над Панамским каналом. Он отметил, что каналом управляет Китай, а Панама не выполняет свои обязательства перед Штатами.

Фото: Kevin Lamarque/Keystone Press Agency / Global Look Press

«Есть только два пола» Глава государства пообещал, что в США будут признавать только два гендера, мужской и женский. А положение в обществе будет определяться не расой или цветом кожи, а заслугами. Свобода слова Трамп заявил, что подпишет указ о «немедленном прекращении всякой правительственной цензуры и возвращении свободы слова в Америку». «Миротворец и объединитель» Трамп пообещал создать самую сильную в мире армию, при этом мечтает снискать славу миротворца и того, кто всех объединит. Он отметил, что военный успех США будет измеряться не только «победами в битвах, но и войнами, которых удалось избежать». По словам Трампа, армия сможет сфокусироваться на своей основной миссии — победе над врагами Америки.

Энергетическая политика Новый президент в речи отметил, что намерен победить инфляцию, вызванную ростом цен на энергоресурсы. США располагают крупнейшими запасами нефти и газа в мире и будут использовать их для снижения цен, пополнения стратегических резервов и экспорта энергии. «Мы снова станем богатой страной, и в этом нам поможет жидкое золото у нас под ногами», — заявил Трамп. Мексиканский залив переименуют в Американский Также Трамп намерен переименовать гору Денали на Аляске и вернуть ей прежнее название — гора Мак-Кинли. Американский флаг на Марсе «Мы будем двигаться по нашему предначертанному судьбой пути к звездам, отправляя американских астронавтов, чтобы установить звездно-полосатый флаг на Марсе», — заявил Трамп.

Фото: Chip Somodevilla/Keystone Press Agency / Global Look Press

Что будет после инаугурации Трампа: мнение эксперта Как теперь, после вступления Трампа в должность, будут развиваться отношения между американским лидером и российским президентом, а также о том, каких шагов стоит ожидать от нового хозяина Белого дома, в беседе с 360.ru рассказал корреспондент федерального интернет издания «Ваши Новости» Вадим Авва. Собеседник издания отметил, что вопросы взаимоотношений между двумя странами находятся в подвешенном состоянии, несмотря на заявления Трампа. «В день инаугурации Трампа мы знаем только о намерениях его команды. Из практики американской политики, да в общем-то из действий самого Трампа, мы знаем, что это человек обещавший договориться с Владимиром Путиным, с ним встречавшийся, в итоге ввел первые санкции и отправил оружие на Украину», — пояснил Авва. Эксперт отметил, что американская администрация будет действовать так жестко, насколько ей позволят совокупные ресурсы союзников, и это абсолютно характерно для политики США. Корреспондент выразил мнение, что отношения между Россией и США останутся напряженными. «Мы будем иметь дело с двуличной игрой, когда США будут играть роль хорошего полицейского, а европейские глобалистские элиты плохого, и воронка конфликта на Украине будет расширяться. Причем за этими европейскими глобалистскими элитами будет стоять так называемая миролюбивая администрация Трампа», — добавил Авва.

Фото: AUL LOEB/Keystone Press Agency / Global Look Press

Об отношении Штатов к Панаме, Гренландии и Канаде собеседник 360.ru отметил, что речь идет не о союзнических, а о вассальных режимах.

«Сегодняшняя гегемония поддерживается в основном эмиссией доллара, но этого недостаточно» Вадим Авва Корреспондент федерального интернет издания «Ваши Новости»

Соединенным Штатам нужно опираться на реальные ресурсы, поэтому США предпринимают шаги к разрушению экономики европейских стран, той же Германии. Также Штаты будут формировать условия, чтобы контролировать Панамский канал, держать под своим влиянием ресурсы Гренландии, и природные, и стратегические. Это же касается и Канады, добавил эксперт. «В этом смысле население этих стран, как и население Европы, является заложниками политики американской гегемонии», — подчеркнул Авва. Главным лозунгом Трампа является намерение сделать Америку снова великой, это значит, он говорит об укреплении американской мировой диктатуры.

«Фактически это означает — война во всех сферах» Вадим Авва

Что касается Хантера Байдена, то вряд ли Трамп пойдет на то, чтобы посадить его в тюрьму, считает Авва. Это создаст политический прецедент, а этого новый президент США не желает. «Это было очень хорошо заметно в моменте политической борьбы между Байденом и Трампом, когда несмотря на многочисленные уголовные процессы, в общем-то во многом высосанных из пальца, постеснялись надевать наручники и сажать в тюрьму, приговаривать к реальному сроку бывшего на тот момент президента США», — отметил Авва.

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Какие 200 указов подпишет Трамп В свой первый день в Белом доме Трамп начал подписывать исполнительные указы в рамках своего плана «100 указов», о котором он заявил ранее.

Интересно Исполнительный указ — это официальное распоряжение, изданное президентом США для управления федеральным правительством. Документ не требует утверждения конгрессом. Исполнительные указы не могут использоваться для создания новых законов. Их могут отменить, если признают неконституционными. Исполнительный указ — это официальное распоряжение, изданное президентом США для управления федеральным правительством. Документ не требует утверждения конгрессом. Исполнительные указы не могут использоваться для создания новых законов. Их могут отменить, если признают неконституционными.

После принятия присяги новый президент подписал несколько прокламаций и десятки назначений на посты, в том числе и в кабинете министров. Трамп одной из первых подписал прокламацию, предписывающую полностью поднимать флаги во все последующие дни инаугурации. Флаги приспустили наполовину в память об умершем в декабре бывшем президенте Джимми Картере. Политик пообещал опубликовать секретные документы, касающиеся убийств президента США Роберта Кеннеди и лидера движения за гражданские права Мартина Лютера Кинга-младшего. Также Трамп в первые же часы своего президентства подписал указ, аннулировавший 78 принятых в период правления Байдена решений. Другим указом он распорядился выйти из Парижского соглашения по климату и Всемирной организации здравоохранения. * Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена