Трамп заявил, что США «заберут назад» Панамский канал
Трамп пообещал вернуть контроль США над Панамским каналом
Американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении США взять под контроль Панамский канал. Трансляцию инаугурационной речи Трампа вел 360.ru.
По мнению политика, сейчас каналом управляет Китай.
«Мы давали канал не Китаю, а Панаме, и мы возвращаем его назад», — добавил Трамп.
Он также вновь обвинил власти Панамы в том, что они берут чрезмерно высокую плату за проход по каналу с американских судов.
В конце декабря Трамп впервые публично заявил, что США восстановят контроль над Панамским каналом. Американские власти передали Панаме этот водный путь в 1999 году. Он объяснил, что Китай оказывает свое влияние на режим работы Панамского канала и пообещал, что не позволит, чтобы канал попал в «чужие руки».
КНР формально канал не контролирует и не управляет им. Однако дочерняя компания гонконгской CK Hutchison Holdings управляет двумя портами на входах в Панамский канал.
В январе Трамп также вновь заговорил и о планах по объединению США и Канады.