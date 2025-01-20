«Миротворец и объединитель» Трамп пообещал построить самую сильную в мире армию

В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп сделал несколько заявлений относительно американской армии и ее роли в геополитике. Трансляцию ведет 360.ru на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Трамп заявил, что военный успех США будет измеряться не только «победами в битвах, но и войнами, которых удалось избежать».

«Мы создадим сильнейшие вооруженные силы, каких еще не видел свет. Мы добьемся этого, в том числе путем прекращения войн, которые нужно прекратить, и путем невступления в войны, в которые нам не нужно вступать. Мое наследие, которым я буду гордиться — моя роль миротворца и объединителя», — заявил Трамп.

В числе первых заявлений Трамп пообещал ставить Америку «прежде всего». Традиционно новый президент дал клятву защищать конституцию США.