Трамп и Байден на одной машине поехали в Капитолий

Избранный президент США Дональд Трамп вместе с действующим президентом Джо Байденом отправились в Капитолий. Там состоится церемония инаугурации, на которой Трамп примет присягу в качестве 47-го президента Соединенных Штатов.

Перед этим Трамп покинул Белый дом, где состоялась традиционная встреча за чаем с семьей Байденов.

Дональд Трамп, который уже занимал пост президента США с 2017 по 2021 год, одержал победу на президентских выборах, прошедших 5 ноября 2024 года. Он стал первым политиком с XIX века, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.

В пятницу, 17 декабря, Трамп получил необходимые для победы на выборах президента голоса коллегии выборщиков.

Инаугурация Трампа состоится в Вашингтоне 20 января. Церемония принесения присяги начнется в полдень по местному времени (20:00 по московскому времени) в ротонде здания конгресса.

Ранее политолог Александр Дудчак предположил, что Трамп уделит особое внимание проблеме нелегальных мигрантов. В первый же день, по его мнению, республиканец не станет присоединять Гренландию.