Трамп в инаугурационной речи ни слова не сказал про Украину или Россию

В своей инаугурационной получасовой речи вступивший в должность президент США Дональд Трамп ни слова не сказал ни про Украину, ни про Россию и ее руководство. В предвыборной кампании Трамп обещал остановить конфликт еще до инаугурации. Трансляцию церемонии вел 360.ru .

Речь президента длилась около получаса. Президент пообещал издать ряд указов, в том числе относительно американской армии и ситуации на южной границе Штатов.

В ходе выступления Трамп заявил, что мощь США остановит все войны и принесет дух единства. При этом американский лидер не упомянул ни Россию, ни Украину, ни конфликт между странами.

Президент в своей речи заявил, что намерен сделать американскую армию самой сильной в мире. При этом он отметил, что его наследие, которым он будет гордиться — это роль миротворца и объединителя.