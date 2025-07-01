Противостояние Дональда Трампа и Илона Маска продолжает набирать обороты. Бизнесмен раскритиковал законопроект президента о налогах и расходах, в ответ на что глава США пригрозил миллиардеру «закрытием лавочки». Какие причины могут стоять за перепалкой бывших соратников на самом деле и что теперь ждет предпринимателя, разбирался 360.ru.

С чего начинался конфликт Маска и Трампа Публичный конфликт Трампа и Маска разгорелся еще в начале июня. Разлад между действующим американским лидером и предпринимателем, которые долгое время были соратниками, произошел после того, как палата представителей поддержала законопроект о сокращении трат. Глава SpaceX сначала обрушился с критикой на конгрессменов, которые одобрили снижение бюджетных расходов, и назвал законопроект возмутительным и свинским. Немногим позже от миллиардера досталось и президенту. В финале перепалки Маск заявил о возможной причастности Трампа к скандальному делу финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в педофилии. Спустя сутки бизнесмен, вероятно, понял, что погорячился. Он удалил нашумевший пост из своего профиля в соцсети. К тому же отец Илона призвал сына признать поражение перед главой американского государства. На какое-то время стало казаться, что конфликт исчерпан. В недавнем интервью Трамп даже назвал бывшего соратника замечательным парнем, у которого все непременно будет хорошо. Он добавил, что помнит поддержку предпринимателя в президентской гонке. Однако затишье длилось недолго.

Фото: Molly Riley / www.globallookpress.com

Маск уйдет в политику? Новый виток конфликта произошел накануне и снова стартовал с резкого заявления Маска в публичном пространстве. Миллиардер раскритиковал законопроект президента, получивший название «Единый, большой, красивый». Инициатива предполагает сокращение налогов примерно на 3,75 триллиона долларов за счет продления налоговых послаблений, а также введения новых — например, отмены налогов на чаевые. Потерю доходов при этом планируется частично компенсировать снижением федеральных расходов на другие нужды, в частности за счет программы здравоохранения. По информации Associated Press, без медицинской страховки в этом случае рискуют остаться 10,9 миллиона человек. Маск назвал инициативу политическим убийством Республиканской партии, а также заметил, что опросы показали непопулярность проекта: больше половины граждан США выразили мнение, что задуманное приведет к дефициту бюджета в стране.

Фото: Daniel Torok/White House / www.globallookpress.com

Кроме того, на этом фоне миллиардер предупредил о решимости создать собственную партию. «Если этот безумный законопроект о расходах будет принят, на следующий день будет сформирована партия „Америка“. Нашему государству нужна альтернатива объединенной демократическо-республиканской партии, чтобы у людей действительно был голос», — написал Маск. Выпад главы SpaceX не остался без внимания его оппонента. Трамп тут же пригрозил Маску«закрытием лавочки».

Илон, может быть, получает больше субсидий, чем любой другой человек в истории. Без этих субсидий ему, вероятно, пришлось бы прикрыть лавочку и вернуться домой — в Южную Африку. Дональд Трамп

Президент США добавил, что если не будет никаких запусков ракет, спутников или производства электромобилей (все то, чем и занимается Маск — прим. ред.), то страна смогла бы сэкономить целое состояние.

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Реальные причины конфликта Маска и Трампа

Конфликт президента и предпринимателя вряд ли выйдет за пределы соцсетей в реальную плоскость, отметил политолог Вадим Сипров. По его словам, если бы для противостояния Трампа и Маска был действительно весомый повод, то последствия уже наблюдал бы весь мир. «Если бы Маск действительно серьезно подвел или подставил Трампа, то им наверняка бы уже занялось ФБР. Уже давно нашли бы какой-нибудь факт нецелевого расходования бюджетных средств и завели уголовное дело», — сказал собеседник 360.ru.

Эксперт напомнил, что Маск всегда был человеком, через бизнес которого реализовывался государственный заказ, по большей части оборонный, а значит, бизнесмен всегда работал с бюджетными средствами в США. И он вряд ли готов отказаться от этого в угоду сомнительной политической карьеры. Угрозы миллиардера организовать собственную партию также далеки от реальности. По словам Сипрова, ее создание в условиях действующей в Соединенных Штатах двухпартийной системы на сегодняшний день возможно только на бумаге. На самом деле никакой реальной альтернативой республиканцам и демократам она не станет. Политолог подчеркнул, что публичные перепалки президента и его недавнего соратника напоминают ругань приятелей, которые не поделили что-то, совсем не касающееся их основной деятельности. За скандальными постами Илона могут стоять вполне определенные мотивы.

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«Вероятнее всего, в США в ближайшее время произойдут серьезные финансово-экономические катаклизмы. Растет госдолг, и многие экономисты прогнозируют кризис, напоминающий события 2008 года. Маск не хочет выглядеть причастным к подобного рода событиям», — пояснил Сипров. Именно чтобы сохранить собственное реноме, бизнесмен может временно отстраниться от действующей администрации. Эксперт также не исключил, что конфликт носит абсолютно искусственный характер. «Вполне возможно, что они просто разыграли этот спектакль», — заключил собеседник 360.ru.