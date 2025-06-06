Отец Маска призвал сына признать поражение в конфликте с Трампом

Отец американского миллиардера Илона Маска призвал сына признать, что он проиграет в борьбе с президентом США Дональдом Трампом. Об этом Эррол Маск заявил в беседе с The Times.

Он сравнил конфликт между предпринимателем и главой государства с битвой двух горилл, которые сражаются за лидерство.

«В любой успешной группе животных, будь то гориллы, слоны или люди, доминирующие самцы всегда будут бороться за господство», — сказал отец Маска.

Он добавил, что в силу своего статуса Трамп является более доминирующим и способен выиграть этот раунд. Эррол посоветовал Илону дать ситуации устаканиться.

Ранее президент США заявил, что не нуждается в беседе с бизнесменом, который еще недавно был его соратником. По словам Трампа, Маск сошел с ума и диалог с ним сейчас ему неинтересен.