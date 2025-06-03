Свинство и мерзость. Маск обрушился на конгрессменов, поддержавших проект Трампа

Американский бизнесмен Илон Маск пристыдил конгрессменов, которые одобрили сокращение бюджетных расходов. Он написал об этом в соцсети X .

«Извините, но я больше не могу этого выносить. Этот огромный, возмутительный, свинский законопроект о расходах конгресса — отвратительное мерзкое явление», — заявил он.

Маск обратился к политикам. По его словам, они осознают, что поступили неправильно. Бизнесмен назвал произошедшее позором.

Законопроект, против которого выступил Маск, внес президент США Дональд Трамп, сообщил RT. Документ предусматривает снижение налогов и увеличение оборонных расходов. Палата представителей одобрила его с перевесом в один голос, 215 против 214.

Ранее Маск ушел из департамента эффективности правительства (DOGE). Он разочаровался в незначительных результатах своей работы и устал от угроз.