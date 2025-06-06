Маск сбросил бомбу на президента США: когда Трамп побывал на «острове педофилов» Эпштейна?

В США разгорелся скандал небывалых масштабов, который уже окрестили политическим землетрясением. Бизнесмен Илон Маск обвинил действующего президента Дональда Трампа в связях с осужденным за педофилию и насилие Джеффри Эпштейном. Насколько правдивы слова предпринимателя и кто на самом деле мог быть в списках гостей того самого острова, разбирался 360.ru.

Время сбросить бомбу: как разгорается конфликт Маска и Трампа Сенсационное заявление Илона Маска стало апогеем разгоревшегося накануне конфликта между ним и Дональдом. После того как палата представителей поддержала законопроект о сокращении трат, предприниматель и действующий американский президент устроили публичную перепалку, которую теперь обсуждает весь мир. В качестве ее финального аккорда миллиардер сообщил в соцсети X о возможной причастности главы американского государства к нашумевшему делу финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в педофилии и торговле сексуальными услугами. «Время сбросить настоящую бомбу: Дональд Трамп есть в файлах Эпштейна. Именно поэтому их до сих пор не обнародовали. Хорошего дня, Дональд Джон Трамп», — написал миллиардер.

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Реакция Белого дома на заявление Маска Президент США пока не ответил на обвинения бывшего соратника, однако реакция представителей Белого дома уже последовала. Там заверили, что Маском движут эмоции от того, что он не получил желаемое. «Для Илона это эпизод, достойный сожаления. Он просто недоволен красивым, большим и единым законопроектом о сокращении государственных расходов, потому что в него не вошли положения, в которых он заинтересован», — сказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. В поддержку Трампа высказался и ведущий американского телеканала Newsmax Карл Хигби. Он назвал поступок Маска нечестным, поскольку возможности оперативно проверить его слова нет. «Если бы Трамп действительно был на том острове и совершал что-то незаконное после всех юридических атак со стороны Байдена, неужели это не всплыло бы? Они ведь достали на него все, что только могли», — заявил журналист.

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Он напомнил, что единственный подтвержденный контакт американского лидера с Эпштейном — это то, что последний однажды присутствовал в его клубе. При этом Трамп выгнал финансиста оттуда за неподобающее поведение. Кроме того, Хигби задался риторическим вопросом о том, почему предыдущие поступки Маска никак не коррелируют с его нынешними заявлениями.

Илон, если ты действительно знал, что Трамп в списке Эпштейна, зачем тогда позволил ему сесть в самолет рядом с твоим сыном? Карл Хигби телеведущий

Журналист добавил, что лучшее, что сейчас может сделать Трамп, — это обнародовать весь список. Что известно об «острове педофилов» Эпштейна Дело Джеффри Эпштейна тянется и продолжает обрастать подробностями уже многие годы. Первый эпизод секс-скандала развернулся еще в 2005 году, когда появились сведения о том, что финансист изнасиловал 14-летнюю девочку. В 2008-м его осудили, а при обысках дома у преступника обнаружили тысячи снимков обнаженных несовершеннолетних. Расследование определило в качестве жертв Джеффри 36 девушек, которым не было и 16 лет. В рамках мировых соглашений Эпштейн выплатил своим жертвам от 50 тысяч до одного миллиона долларов, а в заключении провел всего 13 месяцев. В июле 2019 года финансиста вновь арестовали. На этот раз его обвинили в торговле детьми во Флориде и Нью-Йорке. Среди клиентов Эпштейна оказались десятки знаменитостей: актеры, музыканты и политики. Их миллиардер возил на тайный остров, где устраивались оргии. Уже в августе того же года Джеффри нашли мертвым в его камере. Согласно официальной версии, он покончил с собой.

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Позже с материалов дела постепенно начали снимать гриф секретности. Тогда и стали всплывать громкие имена, прямо или косвенно связанные с тем самым островом. В списках фигурировали принц Эндрю, Билл Клинтон, иллюзионист Дэвид Копперфильд, звезда сериала «Офис» Рэйн Уилсон, астрофизик Стивен Хокинг и многие другие известные персоны. Доказательства их непосредственного участия в секс-вечеринках не приводились, однако, в частности, Клинтон значился среди пассажиров самолета Эпштейна с говорящим названием «Экспресс Лолиты». Также всплыло электронное письмо Джеффри, в котором он просил свою бывшую подругу Гислейн Максвелл подкупить людей, способных опровергнуть заявления об участии Хокинга в оргиях с подростками на Виргинских островах.

Были ли эти утверждения ложными — неясно до сих пор. Официально никого из знаменитостей не обвинили в каких-либо преступлениях из-за связи с Эпштейном. Имя Дональда Трампа также упоминалось в материалах дела. Один из свидетелей во время процесса отметил, что во время остановки в Атлантик-Сити Джеффри собирался позвонить политику. Какой-либо другой информации на этот счет не приводилось.