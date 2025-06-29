Трамп назвал Маска замечательным парнем

Трамп после конфликта с Маском назвал его замечательным парнем

Президент США Дональд Трамп после публичного конфликта с Илоном Маском, миллиардером и основателем Tesla, сказал, что считает его «замечательным парнем», у которого все «будет хорошо». Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News .

«Я считаю, что он замечательный парень. Я не говорил с ним много, но я думаю, что Илон — замечательный парень, и я знаю, что у него все будет хорошо всегда», — подчеркнул американский лидер.

Трамп отметил, что считает Маска умным человеком и помнит его поддержку в президентской гонке.

Ранее Маск жестко раскритиковал бюджетный проект Трампа. Бизнесмен назвал инициативу политическим убийством Республиканской партии. Он подчеркнул, что опросы показывают низкую поддержку бюджетного проекта. По данным исследований, более половины американцев уверены, что инициатива приведет к дефициту бюджета в стране.