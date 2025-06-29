«Политическое убийство». Маск жестко раскритиковал бюджетный проект Трампа

Маск назвал проект Трампа о расходах и налогах политическим убийством

Американский миллиардер Илон Маск набросился с критикой на законопроект президента США Дональда Трампа о расходах и налогах, получивший название «Единый, большой, красивый» (The Big Beautiful Bill). В соцсети Х бизнесмен назвал инициативу политическим убийством Республиканской партии.

Он отметил, что опросы показывают непопулярность бюджетного проекта. Согласно результатам исследований, более половины американцев считают, что инициатива спровоцирует дефицит бюджета в стране.

«Опросы показывают, что этот законопроект является политическим самоубийством для Республиканской партии», — подчеркнул Маск.

Ранее основатель Tesla и SpaceX предупредил о возможном банкротстве США в будущем из-за непродуманной финансовой политики.

Он рассказал, что сейчас порядка 25% налоговых поступлений уходят на выплату процентов по госдолгу, который равен 37 триллионам долларов. При этом доход госбюджета составляет пять триллионов долларов. В результате долг продолжает расти.