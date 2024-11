Тогда сайт газеты The Washington Post опубликовал видео 2005 года: на нем кандидат в президенты от республиканцев и телеведущий Билли Буш вели частный разговор о женщинах. Многим этот «мужской треп» показался неуважительным.

В 2023 году, после очередного антисемитского заявления Канье Уэста , девушка запустила проект Lest People Forget — «Чтобы люди не забыли». Это глобальная платформа памяти холокоста, виртуальным музей катастрофы. Сайт дает возможность не только познакомиться с историей самого страшного и масштабного геноцида XX века, но и передать туда свои материалы — истории семей, фотографии, воспоминания очевидцев.

Пипко заявила о себе не только в публицистике. Она выпустила два стихотворных сборника: Sweet Sixteen — «Светлые шестнадцать» в 2013-м и в 2018 году About You — «О вас».

В 2020 году в свет вышла автобиографичная книга Пипко Finding My Place: Making My Parents' American Dream Come True «В поисках своего места: воплощение американской мечты моих родителей». В ней модель и политик рассказала о семье, детстве, работе и карьере.