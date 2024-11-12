Пресс-секретарем 47-го президента США Дональда Трампа будет 29-летняя модель и писатель Элизабет Пипко. Новый хозяин Белого дома явно любит контрасты, ведь его протеже — полная противоположность афроамериканке Карин Жан-Пьер, старшей советницы Джо Байдена. Пипко родилась в семье эмигрантов, которым удалось схватить за хвост «американскую мечту». Она не только отлично выглядит, но и имеет хорошее образование. Все подробности выяснил 360.ru.

Кто такая Элизабет Пипко Семья Элизабет Пипко родилась в Нью-Йорке 26 июня 1995 года в семье эмигрантов из СССР. Своего отца она называла «очень суровым русским», семья по материнской линии — из белорусских евреев, которые переехали в США в 1974 году. Домашние вспоминали, что у них было всего 90 долларов на всех. Однако устроиться в Америке удалось: дедушка Пипко был талантливый живописец Марк Клионский. В свое время он стал самым молодым художником, чьи работы выставляли в Третьяковской галерее в Москве. В Соединенных Штатах Клионский писал официальные портреты известных деятелей. На его счету — Голда Меир, Мстислав Ростропович, Стив Форбс и многие другие.

Фото: Марк Клионский / Википедия

В 1986 году Клионскому доверили создание памятной медали Нобелевской премии мира для писателя и журналиста Эли Визеля. Также художник много писал на тему холокоста — сам он избежал гибели лишь благодаря эвакуации в Казань. Словом, на новом месте семья не бедствовала. Любимую внучку Элизабет дед называл непривычным для американского уха словом kookalka — «куколка». Ее бабушка и тетя были художницами, мать — довольно известной пианисткой, которой не раз доводилось выступать в Белом доме.

Фото: Фото из личного аккаунта Элизабет Пипко / Соцсети

Образование Пипко училась в престижной еврейской дневной школе раввина Артура Шнайера Park East и довольно успешно занималась фигурным катанием на катке Wollman Rink в Центральном парке, принадлежавшем Дональду Трампу. Правда, со спортом пришлось проститься в 15 лет из-за травмы лодыжки.

Фото: Фото из личного аккаунта Элизабет Пипко / Соцсети

Модель Элизабет Пипко Уже в 17 лет девушка заключила контракт с модельным агентством Wilhelmina Models. Элизабет появлялась на страницах Maxim, Harper’s Bazaar, Grazia, Esquire, L’officiel и в других престижных изданиях. Карьера модели не помешала Пипко с отличием окончить Harvard Extension School в Гарвардском университете и Университет Пенсильвании.

Интересно Поначалу Элизабет Пипко часто сравнивали с моделью и актрисой Эмили Ратаковски. Она старше на четыре года, свой первый контракт с модельным агентством Ford Models подписала в 14 лет и совмещала учебу в школе с модными показами. Поначалу Элизабет Пипко часто сравнивали с моделью и актрисой Эмили Ратаковски. Она старше на четыре года, свой первый контракт с модельным агентством Ford Models подписала в 14 лет и совмещала учебу в школе с модными показами.

Пипко вспоминала, что в модельном бизнесе ей частенько предлагали продвижение в обмен на постель, но девушка неизменно отказывала: это был не тот путь, которым она собиралась строить карьеру. Пипко даже специально носила мешковатую одежду, чтобы на нее не засматривались. Не легче было и с собственным мнением. Политические взгляды и симпатии к Дональду Трампу приходилось держать при себе — подавляющее большинство представителей мира моды ненавидели бизнесмена. Иронично, что поклонники Демпартии не признавали никакой демократии и иной взгляд на мир мог стоить людям работы.

Фото: Фото из личного аккаунта Элизабет Пипко / Соцсети

Политическая карьера Пипко Впервые Пипко оказалась в мире большой политики в 2016 году: она рискнула и отправилась работать на предвыборной кампании Дональда Трампа, который тогда баллотировался на пост президента США. Девушка занималась координированием волонтеров. Трамп впечатлил Пипко как личность. Впервые они встретились за месяц до выборов. Тогда сайт газеты The Washington Post опубликовал видео 2005 года: на нем кандидат в президенты от республиканцев и телеведущий Билли Буш вели частный разговор о женщинах. Многим этот «мужской треп» показался неуважительным.

Фото: Фото из соцсети Элизабет Пипко / Соцсети

Пипко рассказывала, что в день публикации скандального видео она работала в штабе и, когда подняла глаза от монитора, увидела стоявшего напротив миллиардера. От волнения у нее вспотели руки. Трамп спросил у нее, что она думает о ролике. Девушка заявила, что это не стоит беспокойства — волна возмущений быстро угаснет. И оказалась права.

Фото: Фото из личного аккаунта Элизабет Пипко / Соцсети

Позже Элизабет стала советницей Трампа по связям с еврейскими организациями. В 2019 году она основала движение «Исход»: эта политическая организация агитирует американских евреев, традиционно многие годы поддерживающих Демократическую партию, перейти в лагерь республиканцев.

Когда меня бросили в политический мир, я знала, что единственный способ выжить и преуспеть — это создать что-то значимое. Поэтому я направила свои усилия на борьбу за еврейский народ и против антисемитизма. Элизабет Пипко — в интервью британскому журналу ОК!

Пипко не раз признавалась, что недоброжелатели ежедневно присылают ей свастики в личных сообщениях соцсетей и на электронную почту. Однако модель не из робких: она постоянно публикует статьи о нападках на евреев. В 2023 году, после очередного антисемитского заявления Канье Уэста, девушка запустила проект Lest People Forget — «Чтобы люди не забыли». Это глобальная платформа памяти холокоста, виртуальным музей катастрофы. Сайт дает возможность не только познакомиться с историей самого страшного и масштабного геноцида XX века, но и передать туда свои материалы — истории семей, фотографии, воспоминания очевидцев.

Фото: Избранный президент США Дональд Трамп встречается с американскими евреями, 9 ноября 2024 года. Фото из соцсети Элизабет Пипко / Соцсети 1/2 Фото: Избранный президент США Дональд Трамп встречается с американскими евреями, 9 ноября 2024 года. Фото из соцсети Элизабет Пипко / Соцсети 2/2

Пипко не скрывает, что она сионистка. Когда в мае 2024 года Элизабет назначили национальным представителем Национального комитета Республиканской партии, она прямо заявила, что «поддержка Израиля отвечает наилучшим интересам Соединенных Штатов» и что Дональд Трамп непременно поможет Земле обетованной. В нынешнем июне, перед своим 29-летием, Пипко стала пресс-секретарем Республиканской партии.

Фото: Фото из соцсети Элизабет Пипко / Соцсети

Элизабет Пипко и украинский вопрос В феврале 2022-го Пипко в интервью Fox News заявила, что «американцы поддержат украинцев в поисках убежища во время кризиса». Модель также напомнила, что она американка в первом поколении, а вся ее семья родом из бывшего Советского Союза: из России, Эстонии, Белоруссии и с Украины.

Я слышала, как люди спрашивали: «Почему нас должно волновать то, что происходит сегодня в России и на Украине?» Мы, американцы, знаем, за что выступаем, и мы знаем, что нападение на демократию где бы то ни было — это нападение на демократию везде. Вот так просто. Элизабет Пипко

Также Пипко заверила, что народ Соединенных Штатов болеет и молится за украинцев. По ее словам, США «столкнулись с аналогичным вызовом во время Карибского кризиса» и теперь американцы надеются, что власти смогут «соответствовать мужеству, креативности и решимости администрации Кеннеди и правильно отреагировать». Однако последние суждения Пипко об украинском вопросе неизвестны. Не исключено, что они претерпят или уже претерпели некоторые изменения.

Фото: Супруги Даррен Сентинелло и Элизабет Пипко. Фото из соцсети Даррена Сентинелло / Соцсети

Личная жизнь Элизабет Пипко Новоиспеченный пресс-секретарь 47-го президента США с декабря 2018 года замужем за Дарреном Сентинелло. Известно, что он тоже работал в штабе Трампа. Пока у пары нет детей.

Пипко заявила о себе не только в публицистике. Она выпустила два стихотворных сборника: Sweet Sixteen — «Светлые шестнадцать» в 2013-м и в 2018 году About You — «О вас».

Фото: Элизабет Пипко со своими мемуарами. Фото из соцсети Элизабет Пипко 1/2 Фото: Задняя обложка книги Элизабет Пипко, которая состоит из газетных вырезок: проклятий и благодарностей в адрес автора. Фото из соцсети Элизабет Пипко 2/2

В 2020 году в свет вышла автобиографичная книга Пипко Finding My Place: Making My Parents' American Dream Come True «В поисках своего места: воплощение американской мечты моих родителей». В ней модель и политик рассказала о семье, детстве, работе и карьере.