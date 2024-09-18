Похищения нацистов и дерзкие операции 60-х. Как «Моссад» расправляется с врагами
Политолог Самонкин: «Моссад» не оправдал репутацию в конфликте с ХАМАС
Одна из самых засекреченных, но известных разведывательных служб, израильская внешняя разведка «Моссад», за годы существования превратилась в настоящую легенду и успешный бренд. Ее агентам удавались одни из самых дерзких операций, которые проводили по всему миру. В последнее время в адрес спецслужбы звучало все больше претензий: к примеру, как всевидящее «Учреждение» не смогло заранее узнать о планах ХАМАС в октябре 2023-го? «360» разобрался в славном (и не очень) прошлом «Моссада».
Что мы знаем о «Моссаде»?
«Моссад», или Учреждение по сбору разведывательной информации и специальным поручениям, — только одна из израильских спецслужб, которая отвечает именно за внешнюю разведку. Помимо нее, в Израиле есть служба контрразведки «Шабак», военная разведка «Аман», служба секретной полиции «Матам», а также «Мамад» — Центр политических исследований при МИД, изучающий данные, полученные из открытых и дипломатических источников.
Однако среди всех этих служб именно «Моссад» сумел выделиться и заработать невероятный авторитет.
Об устройстве «Моссада» известно мало. Хотя скрытность израильской разведки сегодня не идет ни в какое сравнение с уровнем фильтрации информации, который сохранялся чуть ли не до 1990-х годов. Например, теперь глава внешней разведки Израиля — финансист Давид Барнеа — не просто известен, но и регулярно делает официальные заявления.
По его карьере в «Моссаде» можно изучить примерную структуру организации, так как Барнеа успел пройти в ней длинный путь: от оперативника, командующего агентами в подразделении «Цомет» (крупнейшей службе, занимающейся агентурной сетью), замглавы подразделения прослушки, слежки и взломов «Кешет», руководителя «Цомета» и, наконец, до главы всей внешней разведки.
Кроме подразделений «Цомет» и «Кешет», СМИ писали о таком ведомстве «Моссада», как «Кесария» — отделе силовых операций на территории «целевых стран», по большей части арабских. Есть и собственный внутренний спецназ — небольшие отряды комбатантов и диверсантов.
Российские источники в разные годы сообщали о подразделениях, работающих в более дружественных регионах, отвечающих за техническое обеспечение, проводящих различные исследования, налаживающих дезинформационные кампании и так далее.
Бунт шпионов. Как создавали «Моссад»
Историю израильских спецслужб принято отслеживать еще с периода, когда Израиля как страны не было даже в планах.
В Палестине, находившейся под мандатом Британии, с 1929 года работала служба разведки «Шай» («Шерут едиот» — Информационная служба), которая существовала в рамках группы еврейской самообороны «Хагана». Создать ее пришлось в том числе из-за массовых погромов, во время которых за несколько дней в августе 1929 года погибли 133 еврея, более 330 получили ранения.
К моменту провозглашения независимого еврейского государства определенная теоретическая и практическая база для создания разведки уже существовала, но нуждалась в реорганизации. Изначально систему строили по британскому принципу, но это привело к пересечению функционала военной разведки и политотдела МИД Израиля.
В какой-то момент произошел «бунт шпионов»: те попросту отказались переходить под руководство военной разведки, и к порядку европейских резидентов пришлось приводить жесткими методами. Потом систему повторно реорганизовали — уже по американскому образцу. В начале 1950-х началось формирование того «Моссада», о котором мы знаем, пусть и немного.
Дело Эйхмана. Кража нацистского преступника
Одной из первоочередных задач «Моссада» стал отлов нацистских преступников, теми или иными способами избежавших наказания. Летом 1960 года мир узнал, что в Израиле повесили «архитектора холокоста» Адольфа Эйхмана — ответственного за целый отдел при СС, который и должен был «окончательно решить» еврейский вопрос.
По окончании войны Эйхман скрылся в Аргентине, где жил под другим именем. Режим Хуана Перона тогда не просто закрывал глаза на множество перебежчиков из Третьего рейха, но и зачастую привлекал их в собственные госструктуры, поэтому Израиль даже не пытался заполучить Эйхмана по официальным каналам.
Как рассказал впоследствии Иссер Харель, на тот момент шеф спецслужб Израиля, Эйхмана, который носил имя Рикардо Клемента, выслеживали долго и упорно. Для удерживания пленника в Аргентине подготовили виллу, а в мае 1960 года нацистского преступника выкрали прямо с улицы, когда он шел домой.
По воспоминаниям Хареля, во время пребывания на вилле, где Эйхман по большей части находился прикованным наручниками к койке, агентам пришлось приложить много усилий, чтобы не убить пленника.
На тренировках парни отработали прием «носилки»: один обхватывает сзади, второй поднимает за ноги, и пленника втаскивают в автомобиль. Но боясь, как бы Клемент не пустил в ход оружие, Эли кинулся на него, чтобы повалить. Оба очутились на земле. Падая, Клемент издал вопль. Зеев обежал машину и схватил его за ноги. Габи, увидев, что все идет не по плану, выскочил из машины, схватил Клемента за голову и стал тащить в машину. В считаные секунды все четверо оказались в автомобиле. Зеев перебрался через сиденье и занял место рядом с шофером. Кенет опустил капот, завел мотор, и машина рванула с места.<…> Клемент не пытался оказать сопротивление. Голова его лежала на коленях Габи. Зеев и Эли запихнули ему в рот кляп и связали ноги и руки. На Клемента надели темные очки, затем положили его на пол и накрыли одеялом. В первую же минуту Кенет сказал ему по-немецки хорошо знакомую каждому эсэсовцу фразу: «Сиди спокойно, или прикончим!»
Иссер Харель
глава «Моссада», руководитель похищения Адольфа Эйхмана
Вывозить «груз» израильские разведчики решили креативно, во многом импровизируя. Последнее совещание по эвакуации в Израиль группа разведчиков во главе с Харелем проводила уже в аэропорту Буэнос-Айреса.
Моссадовцам и Эйхману приготовили легенду: группа израильских летчиков будто бы перевозила своего коллегу, пострадавшего в Аргентине в ДТП (фиктивную аварию для прикрытия тоже устроили), на лечение домой. Накачанного наркотиками Эйхмана в черных очках и форме пилота посадили в самолет 20 мая.
Уже 22-го числа на заседании правительства объявили, что Адольф Эйхман находится в Израиле и ожидает суда. Аргентина на полном серьезе выразила протест по поводу похищения, потребовала вернуть нациста и даже обратилась в ООН, заявив, что действия израильтян создают «опасную атмосферу для сохранения мира во всем мире».
Эли Коэн. Как израильский разведчик дружил с президентом Сирии
Легенда израильской разведки, за пять лет глубоко втянувшийся в государственную систему Сирии, одного из «целевых государств» для «Моссада», Эли Коэн сегодня считается одним из национальных героев Израиля.
В 1960 году он поступил на службу в разведку, а через год все в том же Буэнос-Айресе объявился богатый сирийский промышленник Камиль Амин Таабет. Щедрый, обаятельный, он в кратчайшие сроки влился в сирийские дипломатические круги в Аргентине и завязал дружбу с людьми, которые служили ему подробными источниками информации о планах официального Дамаска.
В частности, Коэн подружился с членом опальной партии «Баас» (Партия арабского социалистического возрождения), военным атташе Сирии в Аргентине — Амином аль-Хафезом. К 1962 году разведчик под прикрытием уже жил в Сирии, прямо напротив генерального штаба и дворца для гостей президента, за которыми он мог беспрепятственно наблюдать и докладывать о том, кто, когда и зачем прибывает в эти два ключевых здания.
В 1963-м военный атташе Амин аль-Хафез, будучи другом Коэна, узнал, что в Сирии произошел военный переворот, вернулся в страну и вскоре возглавил ее, став президентом.
Коэн, благодаря прикрытию и дружбе с нужными людьми, все больше входил в государственные круги Сирии, его дом стал местом постоянных встреч высокопоставленных офицеров сирийской армии. Сам Камиль Амин Таабет дослужился до полковника Сил безопасности страны и даже был кандидатом на президентских выборах, заняв третье место.
За время работы Коэн успел снабдить Израиль такими сведениями, как расположение сирийских бункеров с советским оружием, включая танки, укреплений на Голанских высотах, артиллерийских установок — все эти данные оказались очень ценными во время Шестидневной войны.
Кроме того, агент «Моссада» передавал планы Сирии по изменению русла реки Иордан, чтобы лишить Израиль водоснабжения, помогал с поимкой скрывавшегося в Дамаске помощника Эйхмана — нацистского преступника Франца Радемахера.
Засечь столь глубоко зарывшегося израильского шпиона сирийцам удалось только благодаря более совершенному советскому пеленгатору, который засек радиопередачи Коэна из конспиративной квартиры. В январе 1965 года разведчика схватили прямо во время сеанса связи.
Несмотря на усилия Израиля, который пытался вытащить своего агента, выкупить его, договориться с помощью иностранных дипломатов и даже планировал похищение сирийцев для обмена заложниками, Эли Коэна в мае того же года публично казнили в Дамаске.
Сирийские власти отказали израильской стороне в выдаче тела, а после попытки его похищения поместили останки Коэна в бункер. Только в 2018 году «Моссаду» удалось вывезти в Израиль наручные часы своего агента.
Успеть за 90 секунд. Операция «Шаровая молния»
Как вспоминал Йошуа Шани, пилот операции «Шаровая молния», также известной как операция «Энтеббе» или операция «Йонатан», за два дня срочного планирования только два процента от всей истории были проработаны заранее. Остальные 98% действий были чистой импровизацией.
В конце июня 1976 года самолет, выполнявший рейс Тель-Авив — Париж, не долетел до пункта назначения: группа террористов Национального фронта освобождения Палестины заставила борт авиакомпании Air France сесть в угандийском аэропорту Энтеббе, всех пассажиров и экипаж закрыли в здании.
Затем заложников перераспределили: людей с неизраильскими паспортами и нееврейскими именами освободили, а вот израильтян оставили в Уганде. Французский экипаж самолета отказался покидать пассажиров. Палестинские боевики выдвинули требования: освободить 53 заключенных из тюрем Израиля, Франции, Западной Германии, Швейцарии и Кении — на волю они хотели вытащить леворадикалов, включая немецких террористов из «Фракции Красной армии».
Хотя переговоры с террористами начались, «Моссад» и силы министерства обороны срочно начали работать над планом освобождения заложников силовым путем. Роль разведки в этой истории заключалась как в получении данных об условиях, в которых коммандос придется работать, так и в координации действий.
«Моссад» узнал, что аэропорт Энтеббе строила израильская фирма, и в считаные часы обнаружил чертежи здания, а также одним из первых связался с освобожденными иностранцами, чтобы вытащить из них всю информацию о том, где и в каких условиях находятся оставшиеся заложники, а также о вооружении и числе террористов. С помощью этих данных выстроили макет аэропорта для тренировок команды захвата.
Было три самолета: один использовали в качестве полевого госпиталя, второй размещал командование, кружившее над аэропортом, а третий вез несколько автомобилей с коммандос, замаскированных под кортеж правителя Уганды Иди Амина. На них израильтяне на высоте 30 метров, чтобы не попасть под радары, долетели до пункта назначения.
Коммандос 3 июня высадились на автомобилях, однако привлекли внимание охранников аэропорта — настоящий Иди Амин за пару дней до операции сменил черный «Мерседес» на белый, а разведка об этом не узнала. Убив охрану, коммандос ворвались в аэропорт и начали перестрелку с террористами, которая заняла полторы минуты. Погибли трое заложников, некоторые попали под перекрестный огонь, а некоторые — под «дружественный».
При погрузке удерживаемых лиц в самолет угандийские солдаты открыли огонь с вышки аэропорта, при этом погиб единственный израильский коммандос — глава группы Йонатан Нетаньяху, старший брат действующего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Подавив огонь противника, израильские силы эвакуировали заложников.
Гнев Божий. Месть за погибших атлетов, растянувшаяся на десятилетия
Операция «Гнев Божий», которую организовал «Моссад» в ответ на трагический захват заложников во время Олимпиады в Мюнхене в 1972 году, закончившийся их гибелью, считается одной из самых спорных в истории израильской внешней разведки.
Пообещав отомстить всем причастным к гибели атлетов, захваченных в олимпийской деревне, израильские спецслужбы совершили последнее известное убийство в череде атак на представителей Организации освобождения Палестины (ООП) только в 1992 году.
Способы убийства израильские службы выбирали достаточно демонстративные: нескольких членов ООП (в том числе тех, чья прямая причастность к теракту в Мюнхене подвергалась сомнению, например интеллектуала, литератора и дипломата Ваиля Зуайтера), координаторов, организаторов, снабжавших террористов оружием и сведениями, попросту убивали на улицах. Однако часто «Моссад» использовал против них бомбы. Взрывчатку устанавливали в гостиничные номера, где останавливались цели, в личные автомобили, в телефонные трубки.
Интересно
Главу организации теракта, спланировавшего захват израильских спортсменов, Али Хасана Саламе «Моссад» уничтожил не с первой попытки. В первый раз агенты приняли за Саламе совершенно непричастного ни к захвату, ни к ООП молодого человека из Марокко, официанта. Его убили в норвежском Лиллехаммере на глазах у беременной жены.
Исполнителей убийства задержали и посадили в тюрьму в Норвегии, однако никто из виновных не пробыл в заключении больше двух лет — их депортировали в Израиль. Власти страны выплатили семье убитого по ошибке марокканца компенсацию, но ответственность за его смерть на себя так и не взяли.
Успешность операции «Гнев Божий» многие до сих пор ставят под сомнение: идеолог теракта Абу Дауд дожил до 73 лет после череды покушений и умер в Сирии своей смертью, а последний из напавших на олимпийскую деревню в Мюнхене, Джамаль аль-Гаши, может быть еще жив и скрываться в Африке.
«Моссад» перед атакой ХАМАС
Силовые структуры Израиля, включая «Моссад», в 2023 году стали одними из политических акторов: во время протестов из-за судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху многие резервисты ЦАХАЛ отказывались от прохождения службы в армии, а некоторые видные израильские деятели развернули на страницах местных СМИ полемику о том, резонно ли вовлекать силовиков в политику.
Так, генерал-майор Гил Регев, возглавлявший кадровое управление ЦАХАЛ, в сентябре обвинил Нетаньяху в желании узурпировать власть.
Я хотел бы, чтобы министр обороны, начштаба, комиссар полиции, директор «Шабак» и главы Моссада пошли в кабинет премьера, закрыли дверь и сказали: «Биби, хватит». Я могу представить эту сцену мысленным взором. Ему нужно сказать, что, во-первых, они не согласны с поношениями военных и спецслужб. И, во-вторых, если это правительство не свернет с выбранного пути, ЦАХАЛа не будет.
Гил Регев
генерал-майор Армии обороны Израиля
Бывший глава «Моссада» Тамир Пардо также заявлял, что в случае принятия реформ, которые проталкивает Нетаньяху, нынешнее правительство будет последней в Израиле демократией. По его словам, эти изменения также развяжут руки Международному уголовному суду в Гааге, который сможет обвинять солдат ЦАХАЛ.
Одной из последних обнародованных операций «Моссада», представленных летом 2023 года, стал захват иранца, которого заподозрили в организации группы, планировавшей убийство израильтян на Кипре. Задержанный признался, что получал приказы от Корпуса стражей исламской революции.
Когда в начале октября 2023-го вооруженные бойцы ХАМАС напали на южные территории Израиля, не встретив поначалу должного сопротивления, в шоке оказался не только весь мир, но и те, кто должен был это нападение не то что отразить, а предотвратить.
По информации газеты Times of Israel, египетский разведчик на условиях анонимности заявил, что израильскую сторону пытались предупредить о возможной угрозе. Но те считали, что угроза может исходить с Западного берега Иордана, а не из сектора Газа.
«Мы предупредили их о том, что ситуация взорвется, и очень скоро, и что она будет большой. Но они недооценили эти предупреждения», — заявил источник СМИ.
Премьер-министр Израиля, которому и подотчетен «Моссад», объявил эти публикации фейками.
Что представляет собой «Моссад» сегодня
В комментарии для «360» председатель коллегии АНО «Центр исследований и развития евразийства», участник и эксперт Изборского клуба, член молодежной ассамблеи Совбеза ООН от России Юрий Самонкин заявил, что за последние десятилетия «Моссад» превратился из мощной разведсистемы в организацию, которая занимается самопиаром.
Если сравнить «Моссад» и ЦРУ, они окажутся абсолютно одинаковыми побратимами. Что ЦРУ показывает себя как сверхмощную, всемогущую мировую организацию, что «Моссад». ЦРУ профукало множество терактов, включая 11 сентября. То же самое делает «Моссад». Они не пользуются реальными рычагами взаимодействия. То, что произошло нападение ХАМАС, говорит о недальновидности работы всех израильских спецслужб. Показывать это в кино ярко и красиво, спасать мир от террористической угрозы или неудобных режимов — это одно. На практике их работа не ведется эффективно.
Юрий Самонкин
Он подчеркнул, что ХАМАС, с их вооружением, сделанным из подручных материалов, а также гораздо меньшим по сравнению с израильской разведкой финансированием, обошел «Моссад» по многим аспектам военной тактики и стратегии.
«Вся доктрина „Моссада“ лежит исключительно в информационной плоскости голливудских фильмов о спасении человечества от террористической угрозы. А на практике получается, что элементарные функции свои эти службы не выполнили», — заключил эксперт.