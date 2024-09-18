Похищения нацистов и дерзкие операции 60-х. Как «Моссад» расправляется с врагами

Одна из самых засекреченных, но известных разведывательных служб, израильская внешняя разведка «Моссад», за годы существования превратилась в настоящую легенду и успешный бренд. Ее агентам удавались одни из самых дерзких операций, которые проводили по всему миру. В последнее время в адрес спецслужбы звучало все больше претензий: к примеру, как всевидящее «Учреждение» не смогло заранее узнать о планах ХАМАС в октябре 2023-го? «360» разобрался в славном (и не очень) прошлом «Моссада».

Что мы знаем о «Моссаде»?

«Моссад», или Учреждение по сбору разведывательной информации и специальным поручениям, — только одна из израильских спецслужб, которая отвечает именно за внешнюю разведку. Помимо нее, в Израиле есть служба контрразведки «Шабак», военная разведка «Аман», служба секретной полиции «Матам», а также «Мамад» — Центр политических исследований при МИД, изучающий данные, полученные из открытых и дипломатических источников. Однако среди всех этих служб именно «Моссад» сумел выделиться и заработать невероятный авторитет.

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Об устройстве «Моссада» известно мало. Хотя скрытность израильской разведки сегодня не идет ни в какое сравнение с уровнем фильтрации информации, который сохранялся чуть ли не до 1990-х годов. Например, теперь глава внешней разведки Израиля — финансист Давид Барнеа — не просто известен, но и регулярно делает официальные заявления. По его карьере в «Моссаде» можно изучить примерную структуру организации, так как Барнеа успел пройти в ней длинный путь: от оперативника, командующего агентами в подразделении «Цомет» (крупнейшей службе, занимающейся агентурной сетью), замглавы подразделения прослушки, слежки и взломов «Кешет», руководителя «Цомета» и, наконец, до главы всей внешней разведки.

Кроме подразделений «Цомет» и «Кешет», СМИ писали о таком ведомстве «Моссада», как «Кесария» — отделе силовых операций на территории «целевых стран», по большей части арабских. Есть и собственный внутренний спецназ — небольшие отряды комбатантов и диверсантов. Российские источники в разные годы сообщали о подразделениях, работающих в более дружественных регионах, отвечающих за техническое обеспечение, проводящих различные исследования, налаживающих дезинформационные кампании и так далее.