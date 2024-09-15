Час икс для ядерного удара. Как ответит Россия на снятие запретов для Украины

На Западе активно обсуждают, что США намерены снять для Украины запрет на удары вглубь России американскими ракетами. Стал возникать вопрос, а как же ответит на это президент РФ Владимир Путин? В Госдуме предложили провести испытания атомного оружия, чтобы показать Западу ядерный потенциал. Эту инициативу обсудили член экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян и ведущая стрима 360.ru Анастасия Букреева.

Гость программы заявил, что у так называемых «западных партнеров» и так нет сомнений о наличии у России ядерного оружия . Аджамян не исключил проведение испытаний , но только в крайнем случае.

Такой вариант я не исключаю, но мне кажется, что это возможно, если часы Судного дня совсем приблизятся к часу икс. Вот тогда, наверное, и будут подобные испытания.

Анализируя, как еще Россия может отреагировать на эскалацию, собеседник 360.ru припомнил слова Путина об асимметричном ответе. Аджамян сказал, что он может выражаться несколькими способами.

«Общий смысл в том, что военные базы тех или иных западных стран находятся в различных государствах. Одним словом, Россия может поддержать те силы, которые противостоят тем же американцам, британцам, французам и так далее», — объяснил специалист.

Другие варианты

Вторым вариантом, про мнению специалиста, могли бы стать удары по американским разведывательным беспилотникам над акваторией Черного моря. Аджамян привел в качестве примера действия Йемена — там западные дроны уничтожали. По его мнению, Россия могла бы поступать так же.