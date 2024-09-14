Думают, что русские просто пугают. Медведев призвал Запад к осторожности

Медведев: Запад думает, что русские просто пугают и не пересекут черты

На Западе ошибочно полагают, что Россия просто пугает ответом на возможные удары дальнобойным оружием вглубь территории, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев . И весь этот «заигравшийся в войну политистеблишмент», по его словам, полагает, что русские не пересекут черты.

«[Там считают, что] русские много говорят об ответе при помощи оружия массового поражения, но ничего не делают. Это просто „словесные интервенции“. Русские не пересекут черты. Они просто пугают», — перечислил Медведев.

Также он указал на рассуждения о том, что России не нужен ядерный конфликт, потому что страна может потерять поддержку Глобального Юга.

«И вообще, кому нужен апокалипсис? Ну, и прочее в таком же духе. Что тут скажешь: ядерный конфликт действительно никому не нужен. Это очень плохая история с тяжелейшим исходом», — подчеркнул зампред СБ.

Именно поэтому, пояснил он, Россия до сих пор не приняла решения о применении нестратегического или тем более стратегического ядерного оружия, хотя для этого есть формальные предпосылки.

«Тот же Курск, например. Но Россия проявляет терпение. Ведь очевидно, что ядерный ответ — чрезвычайно сложное решение с необратимыми последствиями», — указал Медведев.

Вместе с тем, по его оценке, «напыщенные англосаксонские недоноски» не хотят признать одного: любому терпению приходит конец. К тому же ответ может быть и с использованием новых средств доставки в неядерном оснащении, предупредил политик.