Происшествия 30 апреля 2024, 04:38 ВСУ попытались ударить по Крыму ракетами ATACMS этой ночью — Рогов Владимир Рогов: ночью ВСУ нанесли ракетный удар по Крыму РИА «Новости»

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Украинские националисты нанесли ракетный удар по Крыму в ночь на 30 апреля. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

«Бандеровцы предприняли попытку нанесения массированного удара по мирному полуострову. Над Джанкоем и Симферополем отработала система ПВО России. По поступающей информации, наши защитники отработали на отлично», — написал он.

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По неуточненной информации, украинские военные пустили в сторону полуострова несколько ракет ATACMS.

До этого советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков предупредил жителей Крыма о вражеских информационных вбросах. По его словам, противники используют соцсети для распространения фейковых данных о происходящем в регионе. Он призвал местных жителей доверять только официальной информации.