30 апреля 2024, 04:38
ВСУ попытались ударить по Крыму ракетами ATACMS этой ночью — Рогов
Владимир Рогов: ночью ВСУ нанесли ракетный удар по Крыму
Украинские националисты нанесли ракетный удар по Крыму в ночь на 30 апреля. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.
«Бандеровцы предприняли попытку нанесения массированного удара по мирному полуострову. Над Джанкоем и Симферополем отработала система ПВО России. По поступающей информации, наши защитники отработали на отлично», — написал он.
Реклама
По неуточненной информации, украинские военные пустили в сторону полуострова несколько ракет ATACMS.
До этого советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков предупредил жителей Крыма о вражеских информационных вбросах. По его словам, противники используют соцсети для распространения фейковых данных о происходящем в регионе. Он призвал местных жителей доверять только официальной информации.
Ракеты
Военные
Крым
ВСУ
Россия
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Реклама
Реклама