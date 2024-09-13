Испытания ядерного оружия предложили провести в России

В России можно провести испытания ядерного оружия, чтобы напомнить миру о страшной угрозе. Такое мнение в беседе с Lenta.ru выразил депутат Госдумы Андрей Колесник.

По его словам, если Украина применит грязную ядерную бомбу, это может привести к губительным последствиям, в том числе для мирных жителей.

Также он обратил внимание, что мир, судя по всему, начал забывать об аварии на Чернобыльской АЭС, трагических событиях в Хиросиме и о том, сколько опасности несет в себе этот вид оружия. С учетом этого депутат призвал не расслабляться.

«Надо где-нибудь произвести ядерный взрыв, на каком-нибудь полигоне. У нас сейчас запрещены ядерные испытания, но, может, людям стоит посмотреть, к чему это все приводит на самом деле, стоит услышать», — подчеркнул Колесник.

Если снять мораторий, человечество может задуматься о страшных последствиях, добавил он. Колесник уточнил, что американские военные допускают возможность использования тактического ядерного оружия.