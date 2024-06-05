Путин: РФ может поставить оружие в регионы для нанесения чувствительных ударов

Россия вправе поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься чувствительные удары по объектам стран — поставщиков оружия Киеву. Об этом президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главами информагентств в рамках ПМЭФ-2024.

«У России есть право поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, поставляющих оружие Киеву», — заявил Путин.

Российский лидер добавил, что ответ на может быть ассиметричным. Власти об этом «подумают».

Таким образом глава государства отреагировал на действия западных стран, поставляющих Украине оружие, применяемое затем украинскими боевиками против России.

Ранее на Украине признали, что поставки боеприпасов от стран Запада не помогут ВСУ решить проблему, так как сами артиллерийские орудия уже износились. Армия России превосходит их в огневой мощи и обеспеченности снарядами.