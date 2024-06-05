Россия даст ассиметричный ответ на поставки оружия Киеву — Путин

Путин: РФ может поставить оружие в регионы для нанесения чувствительных ударов

Фото: РИА «Новости»

Россия вправе поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься чувствительные удары по объектам стран — поставщиков оружия Киеву. Об этом президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главами информагентств в рамках ПМЭФ-2024.

«У России есть право поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, поставляющих оружие Киеву», — заявил Путин.

Российский лидер добавил, что ответ на может быть ассиметричным. Власти об этом «подумают».

Таким образом глава государства отреагировал на действия западных стран, поставляющих Украине оружие, применяемое затем украинскими боевиками против России.

Ранее на Украине признали, что поставки боеприпасов от стран Запада не помогут ВСУ решить проблему, так как сами артиллерийские орудия уже износились. Армия России превосходит их в огневой мощи и обеспеченности снарядами.

Тайна робота-трансформера на ПМЭФ. Какие смыслы транслирует стенд Подмосковья

Невозможно оторваться. Гости ПМЭФ отправились в виртуальное путешествие по тундре

В «Союзмультфильме» рассказали о проекте с росписью стен в детской больнице Красногорска

Суд не для всех. США и Европу ждет раскол из-за МУС

Душа из проектов не уйдет. Как в «Союзмультфильме» совмещают анимацию и нейросеть

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте