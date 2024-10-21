Сегодня 20:56 Брачная китайская экспансия. Для «лишних» мужчин в КНР захотели найти невест в России Демограф Коротаев: брачная экспансия Китая накроет не РФ, а Юго-Восточную Азию 0 0 0 Фото: Christophe Gateau/dpa / Global Look Press Мир

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Доцент Школы экономики Сямэньского университета Дин Чанфа предложил решить проблему с демографией в КНР с помощью браков с россиянками и жительницами еще нескольких стран. Куда в итоге может распространиться брачная китайская экспансия, 360.ru обсудил с ведущим научным сотрудником лаборатории политической демографии РАНХиГС Андреем Коротаевым.

«В Китае действительно по вполне понятным причинам сложился мощный дисбаланс полов. Жен всем китайским женихам очевидно не хватает, так что попытка найти невест за границей была абсолютно неизбежна. И я думаю, что и раньше такое предложение озвучивали, просто сейчас это на поверхность вышло», — отметил ученый.

При этом Коротаев выразил уверенность, что Россия со своей стороны не заинтересована в подобных трансграничных браках для решения демографических проблем КНР. Поэтому китайской стороне не стоит рассчитывать на какое-то содействие подобным программам, при условии их запуска.

Фото: РИА «Новости»

«Но интерес китайской стороны совершенно понятен. Если молодые люди внутри КНР в принципе не могут найти себе достаточное количество брачных партнеров, конечно, этот поиск будет расширяться. Тем более, что я думаю, в Камбодже или где-нибудь в Непале вероятность найти себе пару заметно выше. Так что думаю, что основное направление брачной экспансии китайской будет в Юго-Восточную Азию», — подчеркнул собеседник 360.ru. Отдельно Коротаев отметил, что в КНР действительно могут серьезно задуматься о привлечении иностранных невест. Для этого есть практика трансграничных брачных агентств. И она далеко не новая.

Демографические проблемы в КНР, в том числе серьезный гендерный дисбаланс, связаны с широко известной политикой, внедренной в стране в конце 70-х годов прошлого века. Речь идет о принципе «одна семья — один ребенок», согласно которому семьям в городах было разрешено иметь только одного ребенка, а в деревнях — двух, если первый ребенок — девочка.

Интересно По данным переписи населения за 2020-й численность мужчин в Китае была выше численности женщин на 34,9 миллиона человек По данным переписи населения за 2020-й численность мужчин в Китае была выше численности женщин на 34,9 миллиона человек

Предложение профессор Дин Чанфа о браках с иностранками опубликовало издание South China Morning Post (SCMP). По мнению эксперта, чтобы решить проблему миллионов «лишних мужчин» им нужно начать заключать браки с гражданками России, Камбоджи, Вьетнама и Пакистана.

Профессор отметил, что в сельской местности КНР почти 40 миллионов жителей могут столкнуться с давлением, связанным с предоставлением жилья, машин и выкупа за невесту на общую сумму от 500 тысяч до 600 тысяч юаней (от 70 000 до 84 000 долларов) для заключения брака. Чтобы справиться с этим, по его словам, «может потребовать привлечения значительного числа подходящих молодых женщин из-за рубежа».

Фото: РИА «Новости»

В местных соцсетях идею ученого не оценили не все. Некоторые пользователи возмутились и сравнили предложение об «импорте» невест с «торговлей людьми». На идею китайского профессора уже отреагировали в Госдуме. И не слишком позитивно. Зампред комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов выразил уверенность, что россиянки не смогут построить отношений с китайцами, поскольку слишком требовательны к мужчинам, а в КНР к девушкам «подход другой». «Российская девушка имеет гораздо больше требований к мужчине, чем-то, о чем он говорит. <…> Для девушки очень важно говорить со своим любимым на одном языке и думать одинаковым образом. Китайская цивилизация другая совсем, подход другой. Там вот этих букетов не будет никогда в жизни — один искусственный цветочек», — пояснил он в беседе с «Газета.Ru».