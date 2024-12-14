«Время героев», прямая линия и новые вызовы. Что сказал Путин на съезде «Единой России»

Президент Владимир Путин на заседании XXII съезда «Единой России» сделал множество заявлений, посвященных как партийным, так и общественным вопросам. О самых важных поднятых темах — в материале 360.ru

СВО и «Время Героев» Сразу после приветствия делегатов глава государства начал встречу с темы поддержки военнослужащих. Он поблагодарил «Единую Россию» за напряженную работу в интересах страны и обратил внимание на вклад фракции в СВО. По его словам, партия не только разрабатывает важные законопроекты для правовых и социальных гарантий военнослужащих, но также занимается сбором гумпомощи и многое делает для ветеранов.

Буквально с первого дня проведения специальной военной операции «Единая Россия» оказывает поддержку бойцам Владимир Путин

Парламентские партии поддерживают все, что направлено на защиту людей в Донбассе и Новороссии, добавил он. Особое внимание российский лидер обратил на депутатов, которые отправились на СВО в качестве добровольцев. Путин заявил, что Россия нуждается в ветеранах спецоперации в руководстве, и поэтому призвал расширить программу «Время Героев». «Что касается программы „Время героев“, то здесь мы сознательно ушли от лишних формальных ограничений: подать заявку может каждый, кто проявил себя в ходе специальной военной операции — и командир, и рядовой. Желающих, вы знаете об этом, десятки тысяч», — добавил он. После этого глава государства традиционно упомянул о единстве многонационального и многоконфессионального народа России, который враги страны пытаются разобщить. Путин пообещал, что государство будет пресекать провокации и ответит на любые угрозы и вызовы.

Готовы дать отпор, что называется, по всему фронту. А он проходит не только по линии боевого соприкосновения. Действительно глобальное, решающее противостояние затрагивает все стороны нашей жизни: культуру, образование, мировоззрение, экономику и технологическую сферу. Владимир Путин

Масштабные планы Путин объяснил участникам съезда, что в скором времени в программу партии предстоит внести серьезные изменения, так как без этого нельзя будет исполнить намеченные на ближайшие шесть лет масштабные планы. «Время вызовов открывает для нас и, безусловно, новые возможности, которые мы обязаны вместе реализовать. И уверен, не просто сможем это сделать в будущем, но уже сейчас, сегодня добиваемся серьезных, очевидных результатов», — уточнил президент. Несмотря на беспрецедентные санкции, российская экономика продолжает развиваться, заявил он.

Никакой шантаж, попытки извне помешать нам никогда и ничего не дадут. Россия уверена в себе, она чувствует свою правоту и свою силу. Владимир Путин

Упомянул российский лидер и приближающуюся прямую линию, которая пройдет уже 19 декабря. Президент изучил поступившие вопросы и подтвердил, что в стране остается еще множество нерешенных задач. «Я познакомился с вопросами, которые поступают, но, думаю, что для вас не секрет, сделано многое, конечно, но проблем еще, как у нас в народе говорят, вагон и маленькая тележка», — отметил он. Глава государства заверил, что Россия сможет решить все задачи на ближайшую и дальнейшую перспективы. В конце выступления он призвал партию сверять каждый шаг с мнением людей и напомнил, что именно человек и достаток семей находятся в центре всех планов.