15 декабря 2024 00:16 «Нормальный хирург этого делать не будет». Шрамирование снова в моде? Дерматолог Боллирано: шрамирование нужно проводить только в стерильных условиях 0 0 0 Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa / Global Look Press Эксклюзив

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В столичном регионе резко вырос спрос на шрамирование. Эта модная процедура позволяет сделать на коже шрам желаемой формы. Чаще всего к этой услуге прибегают мужчины, чтобы выглядеть более брутальными. О том, как делается шрамирование и какие последствия от этого могут быть, рассказала 360.ru врач-косметолог и дерматолог Татьяна Боллирано.

Шрамирование как новый тренд Специалист отметила, что шрамирование появилось уже очень давно, но про него быстро забыли. Теперь этот тренд «по второму или третьему кругу выдают как новинку».

Цикличны все эти тренды. Вот если вспомним, когда-то был пирсинг, про него забыли. А сейчас опять по второму кругу пирсинги в необычных местах. Шрамирование оно было <…> 25 лет назад. На самом деле это уже старый способ, прямо скажем, нанесения увечий. Татьяна Боллирано врач-косметолог и дерматолог

Шрамирование бывает в виде узоров на теле, имитации хирургических шрамов и следов от холодного оружия. По данным Telegram-канала Shot, в основном среди клиентов — мужчины от 25 лет. Чаще всего они «покупают» себе «естественные» шрамы. Стоимость такой процедуры начинается от 10 000 рублей, а средняя стоимость одного сантиметра пореза — от 2500 рублей.

Чем шрамирование может быть опасно По словам специалиста, шрамирование — это намеренное повреждение тканей. Причем для того, чтобы получить объемные шрамы, повреждение должно быть достаточно глубоким — вплоть до так называемой ростковой зоны кожи, где вырабатываются коллаген и новые клетки. Из-за стимуляции этой зоны при повреждении нарастают новые ткани, формируя выпуклые шрамы. Здесь и кроется первая опасность. «Дело в том, что на самом деле шрамы потом по-разному у всех растут. Может быть наоборот минус ткань. То есть вместо брутального выпуклого шрама может образоваться либо ровный, либо наоборот в минус, когда ткань уходит. Поэтому здесь тоже всегда риски», — объяснила собеседница 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Вторая, куда более серьезная опасность, по мнению врача, кроется в том, что шрамирование подразумевает глубокую травматизацию тканей, а это накладывает особые требования к проведению процедуры. «Но так как нормальный доктор — хирург — это делать не будет, то, как правило, это делается в тату-студиях, в тату-салонах, где зачастую не соблюдаются условия антисептики. Поэтому здесь всегда высок риск занесения инфекции», — рассказала специалист. По словам Боллирано, инфекции могут быть очень серьезными. Как минимум, они могут вызывать нагноение, тем самым значительно увеличивая срок заживления. Как максимум, не исключен и летальный исход из-за заражения кожи. «Может быть просто избирательная реакция организма. Может быть ненормированное разрастание соединительной ткани и может образоваться келоидный рубец. К сожалению, мы не можем до сих пор никоим образом регулировать его рост. Он может увеличиться в размере, постоянно разрастаться, появляться на других участках», — рассказала о малоизвестных последствиях шрамирования дерматолог.

Фото: Daniel Karmann/dpa / Global Look Press

Тренд долго не протянет В заключение специалист отметила, что это не тренд, а лишь новая волна не очень популярного вида трансформации тела. «Это не модный тренд. Я думаю, что он очень быстро отойдет. Потому что это уже было, и он не задержался. Пирсинги, татуировки развиваются, появляются какие-то современные техники. У шрамирования я не вижу никакого развития», — отметила эксперт.