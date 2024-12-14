«Если мы их потеряем, будет коллапс системы». Значимость российских баз в Сирии

Россия ведет переговоры с новыми сирийскими властями о том, чтобы сохранить две ключевые военные базы: в Тартусе и в Хмеймиме. Почему эти объекты так важны для российской стороны, какое значение они имеют для арабской республики и что будет дальше — в материале 360.ru.

России принадлежат два военных объекта в Сирии: пункт материально-технического обеспечения ВМФ в портовом городе Тартус и авиабаза Хмеймим, расположенная недалеко от города Джебла в провинции Латакия. Военно-морская база в Тартусе Военно-морская база России, расположенная в северной части порта Тартус, является единственной базой страны в Средиземном море. В 1971 году здесь был создан пункт материально-технического обеспечения советского флота. После распада СССР его сохранили и модернизировали. В ходе военной операции России в Сирии этот пункт использовали для обеспечения российской группировки. В 2012 году Тартус был единственным средиземноморским объектом, где российские корабли могут ремонтировать и пополнять запасы. Это позволяло им не возвращаться на свои базы в Черном море через турецкие проливы. В декабре 2017 года порт передали в безвозмездное пользование на 49 лет. В Тартусе Россия получила право держать до 11 военных кораблей одновременно.

Фото: Пресс-служба Минобороны

Российская авиабаза в Хмеймим Авиабаза Хмеймим расположена в непосредственной близости от средиземноморского города Джебла, который находится примерно в 60 километрах к югу от Тартуса. Изначально ее создали на месте гражданского аэродрома. В августе 2015 года было заключено соглашение, которое позволило разместить на базе российские Воздушно-космические силы. В 2017 году базу расширили и модернизировали, как и базу Военно-морского флота. В результате Россия получила право разместить свои силы на базе на безвозмездной основе на 49 лет.

Фото: mod_russia/Twitter.com / Global Look Press

Российские базы в Сирии: что происходит сейчас Накануне ливанский телеканал Al Mayadeen сообщил, что самолеты Военно-воздушных сил Израиля нанесли удар по военным объектам в провинциях Латакия и Тартус. По данным издания, целью атаки стали командные пункты и военные склады, принадлежащие сирийской армии. Подробностей о последствиях ударов пока не было. Российские власти ведут переговоры с новым руководством Сирии о возможности сохранения двух военных баз на территории страны, сообщил источник ТАСС. Накануне об этом же писал Bloomberg. Агентство утверждало, что в Министерстве обороны России считают, что у них есть неформальное соглашение с новым руководством Сирии о том, что российские военные могут остаться на базах. Однако российский источник издания отметил, что ситуация может измениться из-за нестабильности в республике.

Фото: РИА «Новости»

Что будет с российскими базами в Сирии после смены власти Сейчас на территории Сирии соревнуются три больших игрока: Турция, Израиль и США. Об этом 360.ru рассказал глава центра изучения военных и политических конфликтов, военный эксперт Андрей Клинцевич. «Мы видим, что у них начинаются конфликты между собой. Американцы с турками начинают сбивать беспилотники друг друга. США поддерживают курдов, нанося удары своими авиационными средствами по протурецким подразделениям. И наоборот, Турция официально сказала Израилю, что если те будут поддерживать курдов, они (турецкая сторона — прим. ред.) начнут сбивать их самолеты», — сказал Клинцевич. В рамках вот этого большого противостояния Россия остается в стороне и не препятствует ничьей деятельности. Военный эксперт напомнил, что с предыдущей администрацией Сирии российской стороне удалось договориться на взаимовыгодных условиях. Хочется верить, что компромисс найдут и сейчас. «Нам выгоднее будет предложить какую-то помощь новой администрации, в частности гуманитарную, взамен нахождения наших баз там, потому что это нам будет дешевле, чем организовывать маршруты для обеспечения деятельности нашего африканского корпуса», — отметил собеседник 360.ru. По словам Клинцевича, у России было и остается огромное количество различных аванпостов, оперативных баз, разведподразделений в Сирии. Но сейчас войскам нет смысла там находиться. «Мы плавно, без каких-либо эксцессов, огневых контактов, потерь выводим наши подразделения организованными колоннами из этих баз, поэтому да, мы их оставим тем группам, которые будут контролировать этот регион», — сообщил он. Российские военные в Сирии: что будет Сейчас работа российских подразделений, по мнению военного эксперта, будет сильно ограничена.

Раньше мы обеспечивали военное сопровождение сирийской армии, которая сейчас разбежалась, которая, в принципе, никогда и не могла самостоятельно воевать. Она всегда рассчитывала на поддержку нас и Ирана. Сейчас мы вышли из этой игры. Андрей Клинцевич

Функции наших баз, уверен специалист, будут ограничиваться сугубо мирными направлениями. Например, морскую базу будут использовать только для подвоза ресурсов. «Все ударные средства, за исключением тех, которые обеспечивают безопасность базы, я думаю, в ближайшее время оттуда выведут. Они усилят наши группировки в зоне специальной военной операции», — добавил Клинцевич.

Фото: РИА «Новости»

Удастся ли сохранить наши военные базы в Сирии и почему это важно Для Сирии российские базы не были стратегически важными, заявил военный эксперт. Эти пункты служили больше «ресурсом» для получения новых знаний, технологий, каких-то материальных ценностей, подвоза какого-либо рода вооружений.

Но это было ранее. Как и на каких принципах будет выстроено взаимоотношение с новой администрацией — еще неизвестно. Там идет очень серьезный дележ. Непонятно, кто возглавит действующую администрацию, как будут между собой три крупные страны в лице Израиля, США и Турции делить эту территорию. Андрей Клинцевич

Значение военных баз Тартус и Хмеймим для России Для России базы в Тартус и Хмеймиме — мощнейшие логистические пункты, которые позволяют находиться в этом регионе и обеспечивать транзит, логистику наших подразделений, воюющих и помогающих правительствам в Африке. «Они настолько важные, что если мы их потеряем, будет коллапс системы. Нет, мы найдем возможности другие, вопрос в том, что это будет дольше, дороже. И здесь, конечно, важно сейчас договориться. Вот поэтому наше будущее сейчас зависит от дипломатов», — сказал собеседник 360.ru. Пока нет однозначного ответа на вопрос, удастся ли сохранить российские военные базы в Сирии. Ранее друзы, проживающие в сирийской деревне Хадер, расположенной на юге страны, изъявили желание присоединиться к Израилю. Люди готовы выбрать «меньшее из зол».