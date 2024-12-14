Сегодня 18:09 Караул устал. Зурабишвили просят на выход после избрания нового президента Грузии Публицист Белов: Зурабишвили попросят на выход в понедельник 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

Мир

Грузия

Футбол

Выборы президента Грузии 2024

Чемпиона России по футболу избрали президентом Грузии. Согласитесь, звучит как новость из параллельной вселенной. Между тем это чистая правда. Сегодня у наших южных соседей состоялись выборы, на которых победу одержал бывший нападающий владикавказской «Алании» Михаил Кавелашвили.

Официальные результаты уже огласили. Председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили рассказал, что новый президент получил голоса 224 выборщиков из 300 возможных при необходимых для победы 200. Надо сказать, это первые выборы президента Грузии с момента обретения ею независимости, на которых главу государства выбирают не напрямую его граждане, а коллегия выборщиков, составленная из 150 депутатов парламента, 21 депутата Верховного совета Аджарии, 20 представителей Верховного совета Абхазии и 109 депутатов районных сакребуло — муниципальных органов власти различных регионов страны. Изменения, благодаря которым выборы состоялись по новой формуле, приняли еще в 2017 году, тогда они не вызывали никаких сомнений в своей демократичности у западных наблюдателей и представителей различных структур Евросоюза. Еще бы, ведь таким образом они планировали легко приводить к власти своих кандидатов вроде пока еще действующей (срок полномочий истекает в понедельник) «президентши» Грузии Саломе Зурабишвили.

Фото: Президент Грузии Саломе Зурабишвили / Global Look Press

Теперь же, не осмеливаясь в целом критиковать собственное же решение семилетеней давности, бывший европейские партнеры Тбилиси сквозь зубы называют победителя сегодняшних выборов не «избранным», а «назначенным». Так, в частности немецкая Bild сообщила, что «новым президентом Грузии назначили экс-футболиста Михаила Кавелашвили, который представляет правящую партию „Грузинская мечта“, уточняя при этом, что „некоторые грузинские СМИ называют политика пророссийским“.

Фото: Лучший нападающий футбольной команды «Спартак-Алания» (Владикавказ) Михаил Кавелашвили / РИА «Новости»

На самом деле, кроме игры за российский клуб в далеком 1995 году, ничего «пророссийского» в Кавелашвили нет, как, впрочем, и в остальных местных политиках, представляющих «Грузинскую мечту». Все они прежде всего прогрузинские и потому, как следствие, настроены евроскептически. Но «спасибо» за это надо сказать нынешней политике Брюсселя, все более балансирующей на грани Большой войны. А также попыткам европейцев разжечь в Грузии пламя Майдана, из-за недовольства тамошних глобалистов результатами свободного волеизъявления грузинского народа.

Фото: Протесты в Тбилиси перед выборами / Global Look Press

Вот и сейчас, как пишет все та же Bild, с самого утра перед парламентом в Тбилиси, оцепленного полицией, собрались протестующие, подстрекаемые без пять минут уже бывшим грузинским президентом Зурабишвили. Она заранее объявила, что не намерена уходить со своего поста и передавать полномочия Кавелашвили. «Я никуда не уйду, никого не оставлю. Это все, о чем меня просят. Я здесь и буду здесь, потому что стране в данный момент определенно нужен легитимный институт. Легитимная часть правительства, которая фактически избрана и отражает голос этой страны и этого общества. Я ваш представитель среди иностранцев, и это своего рода легитимность. Я также ваш представитель внутри страны», — заявила гражданка Франции, фактически признав свою роль «наместника» в Грузии от лица ЕС.

Фото: Global Look Press

Впрочем, все эти ее заявления уже в пользу бедных. Еще две недели тому назад грузинский парламент принял закон, лишающий экс-президента права на государственную охрану после прекращения полномочий. Так что не позднее чем в подельник вполне можно ожидать в Президентском дворце в Тбилиси сцены, схожей ссобытиями в России января 1918 года, когда матрос Железняк попросил на выход прозаседавшихся политиканов из Учредительного собрания, заявив, что караул устал и более не намерен их охранять.