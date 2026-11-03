Сегодня 04:30 Битва за суды расколола Польшу. Чем закончится конфликт президента и премьера Эксклюзив

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Противостояние президента Кароля Навроцкого и премьера Дональда Туска обострило политический кризис в Польше, где борьба за контроль над судебной системой продолжается более 10 лет. Спор вокруг Конституционного трибунала перерос в уличные протесты и столкновения, вновь обнажив раскол между консерваторами и либералами. Почему конфликт вышел за пределы судебных кабинетов, какую роль в нем играет Евросоюз и может ли Польша оказаться на грани гражданской войны — в материале 360.ru.

Судебный спор вышел на улицы

Конфликт вокруг Конституционного трибунала — органа, который проверяет законы на соответствие Конституции, — разгорелся в Польше в конце октября. Поводом стала борьба за состав суда, который, по мнению правительства Дональда Туска, оказался под влиянием оппозиционной партии «Право и справедливость» (PiS). Новый виток кризиса начался 30 октября, когда судья Анна Корвин-Пиотровская объявила о временном отстранении председателя трибунала Богдана Свенчковского и его заместителя Бартломея Соханьского. Она заявила, что берет руководство судом на себя. Сторонники правительства поддержали решение, а оппозиция назвала его попыткой захвата государственного органа. При этом Свенчковский и президент Навроцкий отказались признавать полномочия Корвин-Пиотровской. Вскоре у здания трибунала в Варшаве собрались сотни протестующих, в том числе сторонники PiS. Полиция оцепила территорию. Некоторые демонстранты пытались прорваться через ограждения и бросали различные предметы в правоохранителей.

Узнав о происходящем, президент Навроцкий прервал поездку в Сенегал и вернулся в Польшу. В ночь на 31 октября он прибыл в Конституционный трибунал, где произошла стычка с судьями, поддержавшими смену руководства. Глава государства обвинил политических противников в силовом захвате государственного органа.

Фото: РИА «Новости»

После возвращения Навроцкий созвал экстренные консультации с представителями парламентских партий, заявив об угрозе конституционному порядку и внутренней безопасности страны. Туск на встречу не пришел. Тем временем протесты продолжились. Премьер выступил в поддержку судебных преобразований, заявив, что восстановление верховенства права требует решительных действий. Он обвинил консерваторов в попытках сохранить контроль над судебной системой и подчеркнул, что правительство не намерено отступать. Ко 2 ноября ситуация осталась напряженной. Полиция продолжила охранять здание суда, протестующие выступали против отстранения Свенчковского, а президент и премьер отказались признавать правоту друг друга. Следующий этап противостояния пройдет 3 ноября. На этот день запланировано общее собрание судей Конституционного трибунала. Проведение заседания остается под вопросом из-за разногласий вокруг состава участников и необходимого кворума. На тот же день запланировано внеочередное собрание судей Верховного суда Польши. Его участники намерены обсудить угрозы конституционному порядку и независимости судебной власти. Нынешний кризис стал очередным этапом противостояния, которое продолжается в Польше более 10 лет. Его истоки уходят в 2015 год, когда борьба за Конституционный трибунал впервые привела к серьезному конфликту между политическими силами страны.

Борьба за польские суды

Победившая на парламентских выборах 2015 года правоконсервативная партия «Право и справедливость» оспорила решение своих предшественников о назначении пяти судей Конституционного трибунала. Новое парламентское большинство избрало вместо них собственных кандидатов. Высший орган конституционного контроля признал законным избрание трех из пяти судей прежним парламентом. Президент Анджей Дуда отказался принять у них присягу. В результате возник спор о законности состава суда, который не удалось разрешить за последующие 10 лет. Ситуация усугубилась после масштабных судебных реформ, проведенных PiS. Оппоненты обвиняли партию в стремлении подчинить суды политическому руководству. Претензии к изменениям возникли и у европейских институтов, которые усмотрели в них угрозу независимости судебной системы.

Фото: РИА «Новости»

Перелом наступил в 2023 году. «Право и справедливость» потеряла парламентское большинство, а правительство возглавил Туск, пообещавший восстановить независимость судов.

Его коалиция начала пересматривать решения предшественников, в том числе связанные с Конституционным трибуналом. Консерваторы расценили эти действия как попытку подчинить судебную систему уже новой власти. Проведению реформ мешала и позиция президента. До августа 2025 года этот пост занимал Анджей Дуда, а затем его сменил поддержанный консерваторами Кароль Навроцкий. Правительство и глава государства представляли противоположные политические лагеря, что осложнило проведение преобразований. Весной 2026 года конфликт вновь обострился. Сейм избрал шесть новых судей Конституционного трибунала. Навроцкий согласился принять присягу только у двоих. Остальные кандидаты принесли ее без участия президента, но руководство суда отказалось признавать такую процедуру и допускать их к работе. Правительство настаивало, что право избирать судей принадлежит парламенту и президент не может блокировать его решения. Сторонники Навроцкого, напротив, утверждали, что без предусмотренной законом процедуры принесения присяги судьи не вправе приступать к исполнению обязанностей. Именно этот спор привел к октябрьскому обострению. К тому моменту вопрос о назначении нескольких судей превратился в борьбу за то, кто будет определять работу Конституционного трибунала и чьи решения получат юридическую силу.

Почему президент и премьер Польши не могут договориться

Причина противостояния Навроцкого и Туска кроется не только в борьбе за Конституционный трибунал, но и в особенностях государственного устройства Польши. Президент обладает значительными полномочиями, позволяющими ему влиять на решения правительства. Об этом в беседе с ведущей 360.ru Региной Понамаревой рассказал член экспертного клуба «Дигория» Нарат Аджамян. По его словам, особенности распределения полномочий между президентом и правительством создают условия для подобных конфликтов, а юридические противоречия усиливают существующий в польском обществе раскол. «Президент больше относится к консервативным силам, а премьер — к так называемым либералам. Соответственно, Польша в этом плане тоже в какой-то степени уже раскололась», — пояснил Аджамян.

Политолог обратил внимание, что в стране традиционно сильны национальные настроения. Польша пользуется преимуществами членства в Евросоюзе, но одновременно стремится проводить самостоятельную политику по чувствительным вопросам, в том числе связанным с абортами и национальными ценностями.

Фото: РИА «Новости»

На этом фоне борьба за Конституционный трибунал приобрела особое значение. По оценке Аджамяна, Навроцкий стремится сохранить влияние на судебную систему и не допустить усиления сторонников Туска. Эксперт напомнил, что нынешний председатель трибунала близок к консервативному лагерю. Если его место займут сторонники правительства, а большинство судей окажется лояльно премьеру, политические возможности президента могут существенно сократиться. «Если действительно среди судей Конституционного трибунала будет абсолютное большинство тех, которые лояльны Туску, то-де-факто власть Навроцкого, конечно, ослабится», — подчеркнул Аджамян. По его мнению, именно поэтому президент пытается не допустить изменения расстановки сил, опираясь на поддержку своих политических сторонников.

Польша на грани гражданской войны?

Политический кризис в Польше может привести к новым столкновениям между сторонниками Навроцкого и Туска и затянуться на длительное время, допустил Аджамян. При этом предпосылок для гражданского конфликта, способного перерасти в войну консерваторов против либералов, эксперт не увидел.

«Самые серьезные последствия, если уж совсем что-то рассматривать из разряда такого местечкового апокалипсиса, — это внутреннее гражданское противостояние, в том числе силовое. Но я сомневаюсь, что именно к этому все приведет», — заявил Аджамян.

Фото: РИА «Новости»

По его словам, уличные протесты уже стали тревожным сигналом для польских властей. Дальнейшее развитие событий во многом будет зависеть от того, насколько далеко политические противники готовы зайти в борьбе за свои интересы. «Если кто-то подольет масла в огонь, то, конечно, все это дело может вспыхнуть. Но на данный момент я не вижу оснований для того, чтобы это привело, например, к гражданской войне», — подчеркнул эксперт. Наиболее вероятным сценарием Аджамян считает продолжение политического противостояния до очередных парламентских выборов осенью 2027 года. Именно их результаты могут изменить расстановку сил и определить дальнейшие отношения между президентом и правительством. При этом эксперт не видит признаков того, что нынешний кризис намеренно подогревается третьими государствами. По его оценке, причины противостояния лежат прежде всего внутри самой Польши, хотя позиция Евросоюза также способна повлиять на развитие событий.

Брюссель сыграет на руку Навроцкому

Евросоюз в противостоянии польского президента и правительства занял сторону идеологически близкого либерального Туска, заявил Аджамян.

Политолог напомнил, что политики Евросоюза уже критиковали Навроцкого за отказ принять присягу у судей Конституционного трибунала, избранных парламентом. При этом у Брюсселя нет полномочий напрямую определять состав и руководство польского суда.

Фото: РИА «Новости»

По прогнозу Аджамяна, такое поведение Евросоюза даст обратный эффект и усилит позиции Навроцкого. Многие граждане воспримут действия Брюсселя как попытку вмешательства в дела независимого государства. «Рядовые поляки в большей степени, как говорится, назло могут поддержать президента и уже консервативные силы с позиции: мол, мы же независимая страна, имеем право делать то, что хотим, и вообще нам Брюссель не указ», — пояснил эксперт. Аджамян подчеркнул, что поддержка Туска со стороны европейских институтов может не только не ослабить Навроцкого, но и дать его сторонникам дополнительный аргумент в борьбе за власть. В таком случае противостояние вокруг Конституционного трибунала приобретет еще одно измерение — спор о том, насколько далеко может распространяться влияние Брюсселя на внутреннюю политику Польши.