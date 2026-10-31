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    Медведев назвал ситуацию в Польше «конституционным переворотом»

    Фото: 360.ru

    Происходящие в Польше события являются конституционным переворотом. Так оценил ситуацию зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в «Максе».

    «В Польше конституционный переворот. Либералы брюссельского выкормыша Туска гнобят консерваторов из ПиС. Видимо, в том числе за ненависть последних к бандеровцам», — написал Медведев.

    Он обратил внимание, что в Польше воспользовались тем же методом, который ранее применили неонацисты на Украине — аннулировали полномочия Конституционного суда.

    Ранее польский сейм ввел в состав трибунала нового судью Мацея Берека. В ответ консерваторы начали масштабные протесты.

    Судья Конституционного суда Анна Корвин-Пиотровская отстранила председателя КС Богдана Свенчковского и заявила, что сама будет руководить. Законного главу трибунала в здание не пустили, вокруг расставили полицейских.

    Президент Кароль Навроцкий спешно вернулся из-за рубежа, чтобы принять участие в событиях.

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