Медведев назвал ситуацию в Польше «конституционным переворотом»

Происходящие в Польше события являются конституционным переворотом. Так оценил ситуацию зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в «Максе» .

«В Польше конституционный переворот. Либералы брюссельского выкормыша Туска гнобят консерваторов из ПиС. Видимо, в том числе за ненависть последних к бандеровцам», — написал Медведев.

Он обратил внимание, что в Польше воспользовались тем же методом, который ранее применили неонацисты на Украине — аннулировали полномочия Конституционного суда.

Ранее польский сейм ввел в состав трибунала нового судью Мацея Берека. В ответ консерваторы начали масштабные протесты.

Судья Конституционного суда Анна Корвин-Пиотровская отстранила председателя КС Богдана Свенчковского и заявила, что сама будет руководить. Законного главу трибунала в здание не пустили, вокруг расставили полицейских.

Президент Кароль Навроцкий спешно вернулся из-за рубежа, чтобы принять участие в событиях.