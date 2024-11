Сегодня 10:46 Самый долгожданный альбом века: The Cure для конца света Писатель Беседин назвал новый альбом группы The Cure «очень тягучим» 0 0 0 Фото: imago stock&people / Global Look Press Эксклюзив

Злые языки уверяли, что конец света неизбежен — и только одно может предотвратить его, спасти всех нас. Группа, чьи песни вполне могут считаться саундтреком апокалипсиса, должна записать свой новый альбом. Группа эта называется The Cure — и ее лидер Роберт Смит слишком долго обещал сделать пластинку. Беда в том, что его вполне можно было назвать одним из главных лжецов рок-музыки. Как такому поверишь? Но верят. Причина проста: The Cure — одна из самых влиятельных групп за всю историю рок-музыки.

В России, к слову, особенно. Именно из наследия Смита вырастают огромное количество русских рок-групп. Тут вам и «Кино», и «Алиса», и «Агата Кристи», а после — «Смысловые галлюцинации», например. Как по мне, The Cure в принципе очень русская группа, экзистенциально русская. Поэтому она так популярна в России. И так понятна русским. Да, эти хмурые ребята впитали лучшие традиции британского рок-наследия, но инспирированы они, несомненно, русской литературой. И еще Кафкой, Гессе, По, а в новой пластинке в первую очередь английской поэзией XIX века.

Да, да, новый альбом The Cure под названием Songs of a Lost World наконец-то вышел, так что конец света отменяется. Пусть мы и ждали так долго.

Впрочем, The Cure никогда никуда не торопились, сейчас особенно. Последняя их студийная пластинка под названием «4:13» была весьма хороша, а вот насчет новой сообщалось, что она записывалась еще в 2019 году, выйти должна была в 2022-м. Однако годы шли, ожидание затянулось. Они действовали не спеша. Собственно, так они и начинают новую работу. Songs of a Lost World стартует с композиции Alone — и прежде чем мы услышим голос Роберта Смита, The Cure обрушат на нас монументальное музыкальное полотно. Многие сразу же вспомнят великий альбом Disintegration 1989 года.

Фото: IMAGO/Fred Gasch / Global Look Press

Первое же, что произнесет Роберт Смит после 16-летнего ожидания, будет: «This is the end of every song that we sing». То есть: «Это конец каждой песни, которую мы поем». Вы оценили иронию, да? Далее Роберт Смит добавляет: «Мы всегда были уверены, что никогда не изменимся». Это можно трактовать как верность собственным идеалам, но можно и как обреченность. Songs of a Lost World содержит в себе восемь песен, а правильнее сказать — полотен, каждое из них длиною в жизнь, становящейся подготовкой к смерти. The Cure напоминают огромную траурную процессию, которая движется медленно, помпезно и невообразимо печально, но, вот в чем фокус, предельно величественно.

Фото: imago stock&people / Global Look Press

Вероятно, и мне это предстоит еще проверить, слушать это в электронном формате — довольно бесперспективно. Нужен классно записанный винил, требуется качественная аппаратура. Потому что вступление — чуть менее длинное, чем к Alone — ко второй песне And nothing is forever, вступление, в котором так монументально переплетаются фортепианные и синтезаторные партии, я слушал десяток раз. В относительно полной мере оно открылось мне лишь этой ночью. Столько всего там запрятано! Я сейчас даже не о техническим решениях, сколько об эмоциональных начинках.

Новая пластинка The Cure очень тягучая, и есть соблазн посчитать ее однообразной. Но это обман и глупость, конечно. Ошибка. Дело в том, что Songs of a Lost World губит (если можно так считать в принципе) тщательность и продуманность исполнения.

Да, альбом звучит как бы на одной волне, в одном настроении, но музыканты достигли такого уровня мастерства, что показывают его в первую очередь в деталях — в страшный век быстрой еды, быстрого секса и быстрых мыслей в новую пластинку The Cure необходимо вслушаться! Какая роскошь! И какая мука!

Фото: LaPresse/Keystone Press Agency / Global Look Press

Не факт, что современный слушатель, застрявший где-то между Тайлер Свифт и Эдом Шираном, готов это делать. Но если все же решитесь, то обещаю: получите колоссальное удовольствие. Пройдетесь по ночным карнизам, наблюдая самые бриллиантовые и преданные звезды на свете — пройдете и не сорветесь.

Так мало групп, которые умеют создавать атмосферу и погружать. The Cure всегда делали это едва ли не лучше других. Но тут, повторюсь, надо отречься от всего, освободиться — и слушать, слушать. В новом альбоме скрыта великая сила принятия того, что изменить уже невозможно.

Послушайте Warsong, где все, как открытая рана, ноет о насилии, причитание со временем превращается сначала в проповедь, а после в молитву. «Это горький конец, ибо мы рождены для войны», — заключает Роберт Смит, но это не пораженчество ни в коем разе. Наоборот, какая-то чудовищная концентрация энергии для будущей борьбы, которая произойдет в душе человеческой.

Фото: Michele Nucci/Keystone Press Agency / Global Look Press

После этого звучит, отправляющая нас к времени альбома Wish, композиция Drone: Nodrone, неожиданно (особенно на фоне предыдущей унылости) яростная и одновременно бодрая. Какие-то скрипучие, блуждающие звуки соседствуют здесь с гитарными экспериментами, похожими на сливающиеся в любовном экстазе бензопилы — такие нежные и такие тревожные! До этой песни я и Энтони Кидис даже не знали, что может существовать нечто вроде готического фанка.

Сам Роберт Смит вопрошает: «Это ли последний шанс на счастье?» Может быть, но ведь по итогу все замкнется, чтобы пленить безумием, которое мы называем жизнью.

Уже следующая шестиминутная I Can Never Say Goodbye, отправляющая нас в очищающую грусть, заставляет вспомнить, что нет ничего по-настоящему реального, кроме страданий. Однако и в них можно — и стоит — искать и находить спасение, прозрение. Это такая медленная, очень размеренная прогулка по красивым и печальным местам той жизни, которую мы попытались назвать нашей жизнью.

Фото: Michele Nucci/Keystone Press Agency / Global Look Press

А как вам это панковско-блюзовое вступление в All I Ever Am? Как вам истерзанный, невротический бас Саймона Гэллопа в этом шедевре? И далее магический голос Роберта Смита, произносящий точно манифест: «That all I ever am Is somehow never quite all I am now» — «Это все, чем я когда-либо был. Почему-то я никогда не бываю таким, какой я есть сейчас». Так выглядит мудрость, когда уж не надо, незачем, больше ничего никому доказывать. Ты просто есть. И тебе есть, что сказать. Да, в настоящем моменте трудно, но разве есть иной выход?

Фото: The Cure в 1984 году, Роберт Смит — справа. Rudi Keuntje/Geisler-Fotopress / Global Look Press

Признаюсь, мне не сразу понравился этот альбом. Может быть, мне он даже скорее не понравился во время первых знакомств, но с каждым новым прослушиванием пленял меня все больше и больше, доводя до слез, до шаманского экстаза, до исступления. И вряд ли пластинка The Cure Songs of a Lost World — это прорыв, шаг вперед или, наоборот, возвращение к истокам. В общем, не одна из тех банальностей, которые любят писать журналисты.

Фото: Роберт Смит на концерте в 2016 году. Aftonbladet/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Нет, это окончательно закрепление на вершине, с котором Роберт Смит со товарищи обозревают одновременно прекрасный и ужасающий мир. Помните, как у Андрея Платонова, да? «Страна темна, но человек в ней светится». Здесь, кажется, темно абсолютно все. Но что-то, определенно, светится. И это что-то больше, чем сам человек.