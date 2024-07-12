Сегодня 10:33 The Beatles закончили рок-н-ролл — 60 лет назад Писатель Беседин рассказал о легендарной пластинке группы The Beatles 0 0 0 Фото: imago stock&people via www.imago/www.imago-images.de / Global Look Press Эксклюзив

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Исполнилось ровно 60 лет великой пластинке The Beatles A Hard Day’s Night. Вдумайтесь только,: 60 лет! Звучит свежо, задорно, бодро, будто вчера записали. Эй, кто-нибудь, дайте мне машину времени!

Общеизвестная информация гласит: A Hard Day’s Night — саундтрек к одноименному фильму. К 1964 году популярность The Beatles стала такой, что понадобился фильм. На радость поклонникам и в первую очередь поклонницам. И до сих пор не понять: от кого девушки фанатели больше — от Пола или Ринго?

Фильм на самом деле вышел дурацкий, хотя и представил битлов такими, какими они были тогда. Саркастичный, даже немного желчный Джон. Романтичный, обаятельный Пол. Рефлексирующий, ироничный Джордж. И ранимый, отчасти нелепый Ринго. Как так получилось, что эта четверка навсегда изменила не только музыку, но и мир?

Фото: imago stock&people via www.imago/www.imago-images.de / Global Look Press

Кино не даст ответа. А вот альбом A Hard Day’s Night вышел знатным. Есть справедливое замечание, что это самый битловский альбом битлов. Вполне себе определение. Потому что назвать его лучшим невозможно. У The Beatles все альбомы лучшие. На A Hard Day’s Night могла бы появиться и легендарная Yesterday, но не записали, потому что не понимали, как правильно подавать эту великую балладу.

Yesterday выйдет в следующем году — на альбоме Help!. И тот станет некой разделительной чертой между шальными парнями, певшими, что хотят держать подружку за руку, и бородатыми мудрецами, размышляющими о законах мироздания. Так что A Hard Day’s Night завершал этап не только в творчестве The Beatles, но и целого направления рок-н-ролла. Был еще Beatles for sale, но там немного другая история.

A Hard Day’s Night воспринимается как задорный рок-н-ролльный альбом. Это чувствуется с первой же — заглавной — песни. К слову, название для нее, согласно легенде, родилось из фразы, брошенной Ринго на выходе из студии. Мол, это будет трудный денек… вечер.

И на пластинке есть действительно простенькие вещи — вроде I’m Happy Just to Dance with You, написанной Ленноном только лишь для того, чтобы, как он сам выразился, Джорджу Харрисону было что спеть. Однако даже в этой, казалось бы, двухаккордовой песне столько драйва и столько таланта, что хватило бы на сотню других групп. Что уж говорить о «платиновой классике» рок-н-ролла вроде Can’t Buy Me Love. Это, к слову, одна из трех песен, написанных для альбома Полом Маккартни. Весь остальной материал создал Джон.

Из созданных Полом прекрасна и на все времена, конечно же, трогательная баллада And I Love Her. Кстати, если кто не слышал, то настоятельно рекомендую послушать, как перепел ее Курт Кобейн.

Вообще, на этой пластинке отличились все. И если у кого были какие вопросы по тому, как управляется с ударной установкой Ринго Старр, то послушайте его игру в первой песне со второй стороны пластинки Any Time at All.

Фото: imago stock&people / Global Look Press

Определенно, Кит Мун из The Who и Джон Бонэм из Led Zeppelin вдохновлялись этой песней и этой игрой Ринго. А гитарные проигрыши Джорджа Харрисона? Классика же!

Да, весь альбом шикарен, без сомнения, но среди прочего, по сути, именно A Hard Day’s Night закрывает великую эпоху бодрого английского рок-н-ролла — или, можно выразиться и так, мерси-бита. Дальше будут уже другие битлы, а следом появятся и тяжелые гитарные проигрыши, и хард-рок, и хеви-металл иных групп, а по итогу появится Курт Кобейн, чтобы прикончить рок-н-ролл выстрелом из дробовика. Дальше будет нечто заумное и хмурое.

A Hard Day’s Night — пластинка светлая, энергичная, солнечная. Такая, от которой жить хочется, но больше всего хочется влюбляться: дарить любовь, верить в любовь где-нибудь на пахнущей ленкоранскими акациями набережной приморского городка. И честно сказать, не уверен, что то время легкости и надежды вернется. Вряд ли, конечно, да, но остается музыка, дарящая радость вот уже 60 лет.