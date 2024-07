Фото: imago stock&people via www.imago/www.imago-images.de / Global Look Press

Фото: imago stock&people via www.imago/www.imago-images.de / Global Look Press

Так что A Hard Day’s Night завершал этап не только в творчестве The Beatles, но и целого направления рок-н-ролла. Был еще Beatles for sale, но там немного другая история.

И на пластинке есть действительно простенькие вещи — вроде I’m Happy Just to Dance with You, написанной Ленноном только лишь для того, чтобы, как он сам выразился, Джорджу Харрисону было что спеть. Однако даже в этой, казалось бы, двухаккордовой песне столько драйва и столько таланта, что хватило бы на сотню других групп.

Что уж говорить о «платиновой классике» рок-н-ролла вроде Can’t Buy Me Love. Это, к слову, одна из трех песен, написанных для альбома Полом Маккартни. Весь остальной материал создал Джон.