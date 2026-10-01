Тина Канделаки рассказала об участии в сериале «Полдень» по Стругацким

Заместитель гендиректора «Газпром-медиа» Тина Канделаки отметила, что имеет отношение к сериалу «Полдень». Об этом она сказала в интервью журнала Hello! Россия.

По словам телеведущей, стоит обратить внимание на бум вокруг экранизации книги братьев Стругацких «Трудно быть богом».

«Насколько она вызвала дискуссию в обществе о том, хорошо это или плохо, правильно ли поняли суть произведения создатели сериала. Мы с телеканалом ТНТ имеем отношение к созданию проекта „Полдень“ — его сейчас тоже все будут обсуждать», — подчеркнула медиаменеджер.

Как отметила Канделаки, это говорит о том, что дискуссия в обществе о классических произведениях является постоянной.

Недавно продюсер объяснила на примере модели и бизнесвумен Анастасии Решетовой, как работает хейт в соцсетях.