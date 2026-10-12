Актер Радойичич выучил русский язык ради роли в «Трудно быть богом»

Сербский актер Александр Радойичич выучил русский язык ради главной роли дона Руматы в сериале «Трудно быть богом». Об этом сообщил «Пятый канал» .

По словам артиста, до приглашения в проект он не владел русской речью, а текст сценариста Андрея Золотарева стал серьезным вызовом. Также Радойичич учился фехтовать и держаться в седле. Режиссер Дмитрий Тюрин подчеркнул, что искал исполнителя, сочетающего мужественность и открытый взгляд.

Генпродюсер «НМГ Студии» Федор Бондарчук рассказал, что сюжет повести братьев Стругацких расширили до десяти часовых серий и добавили новых героев, среди которых военачальник дон Кук. Создатели свели к минимуму компьютерную графику — она занимает около десяти процентов хронометража. Атмосферу Арканара воссоздали с помощью реальных декораций и костюмов.