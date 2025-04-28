28 апреля 2025 10:00 Конные сражения и настоящие битвы княжеских дружин: 10 мая едем на «Гардарику» в Хотьково 0 0 0 Культура

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Десятого мая этнопарк «Кочевник» (г. Хотьково) станет порталом в мир Древней Руси для посетителей всех возрастов. Здесь пройдет фестиваль экспериментальной археологии «Гардарика».

купить билет на «Гардарику» по самой низкой цене Для детей и взрослых подготовлены приключения на любой вкус: от битвы конных воинов до турнира княжеских дружинников, от квестов для детей до дегустации блюд кухни Древней Руси, от вооружения русских воинов и их облачения — до ремесел Раннего Средневековья.

История Древней Руси оживает на глазах. Конная программа для взрослых и детей откроет первую часть фестиваля. Гости познакомятся с облачением и оружием русских воинов, увидят характер коней в битве и умения верховой езды всадников из Владимирской области. Вторая часть фестиваля раскроет культуру Древней Руси через ремесла, угощения и музыку. Экскурсии с дегустацией откроют вкусы блюд X и XI веков — в различных легендах, сагах и летописях мы находим упоминания блюд, а об их составе и способах приготовления свидетельствует археология. Ученые находят посуду (и часто — с остатками пищи в ней), а также вертела, котлы и сковороды. Встречаются даже специальные ямы для запекания целых туш: мясо готовили, обкладывая раскаленными камнями, — открывает несколько тайн гастрономического путешествия кулинар-экскурсовод Мария Курзина.

Третья часть фестиваля создана для детей и взрослых. В боевой программе — в Турнире дружинников — сразятся сильнейшие русские воины, отобранные в ходе многочисленных испытаний и личных качеств. Время Древней Руси на «Гардарике» воссоздано до мельчайших деталей. И это — не актерская игра, а искусство воссоздавать эпоху силами реконструкторского движения. Если дети и их родители хотят узнать больше о том, как жили наши предки, как работает кузница, как готовили еду в те времена, из чего ковали оружие и изготавливали кольчуги, как шли в бой и как готовили лошадей — «Гардарику» обязательно нужно увидеть. Игры и интерактивные развлечения для детей представлены на фестивале во впечатляющем и удивляющем каждый миг масштабе. Специально для подростков создан квест-приключение по мотивам древних легенд и сказаний, который проходит сразу в нескольких локациях. Проводником в мир Древней Руси для детей выступает культуролог Александр Дощатов.

«Экспериментальная археология позволяет нам на основании исторических источников проверить в реальном времени, как именно происходили те или иные исторические события, и на себе испытать это. Как шли в бой русские воины? Как витязи на конях сражались с врагами Руси? И, главное, как жили люди в то время? „Гардарика“ открывает сезон наших событий, посвященных эпохе Древней Руси, который в этом году продолжится в Ярославле, Ростове Великом и под Рязанью», — рассказывает о событии автор, главный организатор, руководитель музея «Ратной истории Москвы» на Крутицком подворье Виктор Кралин.

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