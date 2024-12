Саундтрек 2024 года, записанный 45 лет назад: Камю и Сартр из The Clash

Global Look Press

Фото: Rudi Keuntje/Geisler-Fotopress / Global Look Press

Этот — 2024-й — год, впрочем, как и предыдущие, прошел под знаком густой, вязкой тревоги. Она застывала, точно желе, приготовленное дьявольскими поварами. Я поймал себя на мысли, что так уже не раз было в истории, но, к счастью, кто-то из великих или значимых успевал ощутить, поймать это чувство. И отчасти найти противоядие. В кино, например, это сделали два Стэнли — Крамер и Кубрик. Первый 65 лет назад снял великую ленту «На берегу», а второй через пять лет после создал картину «Доктор Стрэйнджлав». Классика! В музыке же ощущение тревоги, предвестия наступающего конца мира запечатлели талантливые парни из The Clash. В декабре 2024 года меломаны и бунтари отметили 45 лет со дня выхода их пластинки London Calling.

Звукозаписывающая компания CBS постоянно была недовольна процессом, требуя материал как можно раньше. К тому же The Clash, конечно же, предпочитали жить в отличных гостиницах (умные парни!), но вот билеты на них стоили совсем не так дорого, как, к примеру, на Deep Purple или Pink Floyd. Панк не мог платить больше трех долларов за билет на концерт. А иначе какой это панк?

Записывая пластинку, The Clash работали в студии чуть ли не начисто. Многие песни сделаны с одного или нескольких дублей. В перерывах между записями музыканты играли в футбол, пока их менеджер Гай Стивенс бухал и поджигал студию. Джим Джармуш говорил, что художнику всегда приходится выбирать две вещи из триады «дёшево, быстро, классно» — и что-то из этого обязательно окажется за бортом. Но The Clash, вопреки мнению гуру авторского кино, сделали London calling дёшево, быстро и классно.

Собственно, то, что London calling — это веха, символизирует уже сама обложка пластинки, одна из самых известных в истории рок-музыки. На ней басист The Clash Пол Саймонон обрушивает на пол свою гитару. Взлет и падение, эйфория и ярость! Фотография черно-белая, а вот буквы на обложке зеленого и розового цвета, шрифт тот же, что и на обложке первой пластинки великого Элвиса Пресли. Там в 1956-м году начинался рок-н-ролл, в году 1979-м он заканчивался.

Global Look Press

Фото: Rudi Keuntje/Geisler-Fotopress / Global Look Press

Панк пахнет по-разному

Вообще, когда слушаешь London calling The Clash, то неизбежно задаёшься вопросом: это точно панк, простите? Ведь великая пластинка Sex Pistols «Never Mind the Bollocks» вышла двумя годами ранее и явила совсем другую музыку. Да и как смотрели на коллег из The Clash, к примеру, победители, не получившие при жизни ничего, из Ramones? Нет, гитарист Мик Джонс явно постарался, чтобы превратить панк в масскульт, как минимум музыкально.

Согласно легенде, басиста Глена Мэтлока выгнали из Sex Pistols за то, что он мыл ноги и слишком любил Beatles (на его место, как мы знаем, пошатываясь, встал Сид Вишез). Так вот, Мика Джонса подержали, но спустя время приговорили, хотя гитарист он, без сомнения, классный. Более чем! И все же, Train in Vain — это что такое вообще? Оказывается, так можно было?

Хотя начинается все довольно прилично; с точки зрения панка, прилично. Эпическая London Calling написана под впечатлением от взрыва ядерного реактора в марте 1979 года (крупнейшая атомная катастрофа в США, к слову), однако очевидно выходит за рамки страха грядущей ядерной войны. Вокалист и гитарист Джо Страммер со своим сиплым голосом звучит в этой песне, как полубезумный, но кристально чистый пророк, а пронзительные вопли гитары Мика Джонса усиливают апокалипсический эффект. Эти двое загоняют нам музыкальные иголки под ногти и требуют дать внятный ответ.

Вторая песня на пластинке Brand New Cadillac (двухминутная; почти все композиции на пластинке очень быстрые и короткие) несколько меняет ракурс происходящего. Экзистенциальная тревога никуда не ушла, хотя сдвинулась главным образом в критику консьюмеризма, но вот звучать начинает несколько необычно: это такой стёб над классическим, бодрым и во многом прилизанным рок-н-роллом 50-х годов с некоторым извращением и абсолютным присвоением жанра.