Green Day выстрелили в США: как не стать американским рабом и идиотом

Итак, Иисус покидает свой отчий дом и ищет путь в жизни. По дороге он встречает проповедника — Святого Джимми (тут мы сразу же вспоминаем культовую строчку Stones: ‘I was standing in line with Mr. Jimmy, and man, did he look pretty ill»), но он, конечно же, вовсе никакой не благодетель, а скорее наоборот — злодей, льющий в молодые уши ложь и подсаживающий его на вещества и препараты (об этом нам рассказывает композиция Give Me Novacaine).

Несомненно, по пути встретится Иисусу и девушка, в которую он влюбится так, что до дрожи в ногах и до боли в сердце, так, что до лютого отчаяния с классической ошибкой резать не вдоль, а поперек. Девушка эта, ясное дело, необычная, яркая бунтарка — об этом повествуют две песни She’s a Rebel и Extraordinary Girl, складывающиеся в одно.

По сути, уже их достаточно, чтобы ощутить то, как выросли за 10 лет Green Day в музыкальном плане: они показывают здесь весь панковский спектр, настойчиво повторяя, что «панк все же не умер, а просто так пахнет».

Роман же воспитания и взросления заканчивается возвращением героя домой. И катарсиса здесь нет, нет здесь и откровения — есть только смирение перед, в общем-то, обычной жизнью, принятия себя и мира вокруг. Мы видим будничность подвига, но не как у Толстого в «Севастопольских рассказах», а скорее как у Леннона в Working Class Hero (неслучайно сами Green Day позднее сделают кавер на эту легендарную песню).