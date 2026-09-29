Диетолог Соломатина оценила меню жены Хрущева от 1960 года

Меню Нины Хрущевой, выставленное на аукцион, обеспечивало лишь временный результат, а после возвращения к привычному питанию сброшенный вес мог вернуться. Об этом в беседе с Life.ru сообщила врач-диетолог Елена Соломатина, разобрав рацион супруги Никиты Хрущева от 1960 года.

Соломатина проанализировала сохранившееся меню Нины Хрущевой, рассчитанное на 1997 ккал. В рацион входили мясо, овощи, икра и творог, но значительную долю занимали фрукты, чернослив и сахар (около 450 г фруктов в день), а также редис на завтрак. Врач сочла количество сахара избыточным, а калорийность — слишком высокой для женщины невысокого роста и неспортивного телосложения.

Однако эксперт подчеркнула, что делать выводы по одному листу меню нельзя, так как неизвестны уровень активности и состояние здоровья Хрущевой. По мнению Соломатиной, главный риск таких диет — «эффект качелей»: человек теряет вес, а затем, вернувшись к привычкам или начав перекусывать, набирает его снова с избытком, что в дальнейшем затрудняет похудение. Вероятно, именно так и произошло с супругой генсека, когда режим перестал соблюдаться строго.