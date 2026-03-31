«Земля, это Орел, как слышно?»: как Герман Титов стал дублером Гагарина и испугал Королева

Уже совсем скоро во всем мире будут вспоминать первый полет человека в космос — знаковое событие произошло 12 апреля 1961 года. После него советский космонавт Юрий Гагарин стал суперзвездой своего времени и остается таковым до сих пор, люди помнят и любят его, вспоминают легендарное «Поехали!» и широкую улыбку. При этом слава Германа Титова — самого молодого космонавта в истории, который провел в космосе целые сутки, — скромнее, хотя миссия была технически сложнее. Отчего же так произошло?

Биография Германа Титова Герман Титов родился 11 сентября 1935 года в селе Верх-Жилино Алтайского края в обычной семье учителя русского языка и литературы. Во время Великой Отечественной войны вместе с матерью и сестрой Земфирой мальчик укрывался в коммуне Майское Утро. Пошел в школу в селе Полковниково. Казалось, сама жизнь подсказывала Герману путь.

Интересно Отец дал имя Титову и его сестре в честь героев произведений Александра Сергеевича Пушкина: молодой цыганки из поэмы «Цыгане» и офицера из повести «Пиковая дама».

В 1953 году Титов ушел в армию, после чего окончил летную школу и поступил в Сталинское военное авиационное училище летчиков в Новосибирске. Начал работать в отряде космонавтов с 1960 года. Почему Титов не стал первым полетевшим в космос Современники вспоминали, что Титов был физически лучше Юрия Гагарина подготовлен к полету в космос. Кроме того, он был моложе — на момент суточного полета вне Земли Герману было всего 25 лет.

«Космонавт-Два сидел ко мне в профиль, и я невольно любовался правильными чертами красивого задумчивого лица, его высоким лбом, над которым слегка вились мягкие каштановые волосы. Он был тренирован так же, как и я, и, наверное, способен на большее. Может быть, его не послали в первый полет, приберегая для второго, более сложного», — писал Гагарин о Титове, который был его дублером, в книге «Дорога в космос». Позднее Титов будет очень переживать, что не полетел в космос первым, однако со временем он осознавал важность своей миссии — более сложной с точки зрения опыта и наблюдений.

По легенде, имя Герман не понравилось Никите Хрущеву, за которым было последнее слово относительно первого полета в космос. Якобы оно показалось ему иностранным. Но если без баек — на самом деле испытателя готовили для более сложного полета, который показал, как невесомость будет воздействовать на человека в течение длительного времени. Изначально руководство настаивало на том, чтобы корабль на борту с Титовым сделал три витка вокруг Земли — Гагарин сделал лишь один. Но Герман Степанович настоял на том, чтобы эксперимент длился не менее суток. С ним согласился и ракетно-космический конструктор Сергей Королев.

Как прошел второй полет в космос с Титовым — поминутно С 6 на 7 августа 1961 года 25-летний Герман Титов с позывным Орел провел на околоземной орбите 25 часов и 11 минут, облетев планету 17 раз и пролетев свыше 700 километров. Вот как прошел полет поминутно: 9:00 — Титов успешно стартовал на корабле «Восток-2» с космодрома Байконур;

9:20 — выход на орбиту, начало первого витка вокруг Земли;

10:30 — первый переход на ручное управление кораблем — эксперимент показал надежность системы;

приблизительно 14:00 — первый в мире космический обед, тестирование питания из тюбиков;

между 15:00 и 16:00 — первые нарушения вестибулярного аппарата, которые зафиксировал Титов. Космонавт обнаружил их после непродолжительного сна;

между 23:00 6 августа и 5:00 7 августа — первый в истории космический сон на орбите;

Интересно На время сна Титов выключил радиоприемник, чтобы не проснуться раньше отведенного времени. За некоторое время до будильника Герман Степанович проснулся и решил доспать — в итоге проспал лишние 35 минут, которые серьезно встревожили команду на Земле и лично Сергея Королева — ведь космонавт перестал выходить на связь. Проснувшись, Титов включил приемник и произнес: «Земля, это Орел, как слышно?» Все выдохнули с облегчением.

7:50 — знаменитая трогательная открытка супруге Титова Тамаре. Космонавт написал: «Моей маленькой Томочке почти все звездочки просили передать большой привет»;

8:00 — начало подготовки к спуску;

10:11 — включение тормозной установки;

10:18 — вход в атмосферу Земли;

10:18–10:25 — аппарат прошел критические перегрузки;

10:27 — успешное катапультирование.

Титов промахнулся с посадкой на восемь километров от установленного для этого места. Космонавт с ужасом увидел, что летит прямо на железную дорогу, по которой мчится поезд. В итоге он смог «вырулить» на вспаханное поле в Саратовской области. Местные жители так перепугались «пришельцу», что приняли его за иностранного шпиона. Титова не отпускали до самого прибытия поисковой группы. Во время полета космонавт дважды управлял космическим кораблем вручную, сделал первые снимки планеты из космоса. Его записи стали бессценными: если ранее будущих космонавтов подвергали очень тяжелым испытаниям на грани выживания, из-за которых люди теряли здоровье, то после полета Титова их смягчили — оказалось, что перегрузки, которые ощущает человек в космосе, не настолько изнуряющие, как предполагали. Почему миссия Титова считается технически сложнее первого полета Гагарина Суточный полет в космосе — это настоящее большое испытание как для человеческого организма, так и для центра управления и космического аппарата. До полета Титова люди не представляли, как человек будет ощущать себя после суток в невесомости, рассказал 360.ru популяризатор космонавтики, педагог, руководитель сообщества «Советский космос» Максим Цуканов.

«Если задача Юрия Алексеевича была совершить один виток вокруг Земли и благополучно приземлиться, просто доказать, что человеческий организм может выдержать невесомость, то полет Титова — это уже настоящее испытание, когда необходимо было принимать пищу, спать, делать первые фотоснимки Земли», — рассказал Цуканов. Не нужно забывать и о том, что Титов был дублером Юрия Гагарина. Если бы 12 апреля что-то пошло не так, например, у Гагарина выявили проблемы со здоровьем перед самым стартом, то вместо него полетел бы именно Титов. До его миссии ученые опасались, что мозг человека будет страдать от нехватки кислорода в космосе. Из-за чего могут случаться обмороки, нарушения мыслительных процессов и работы кровеносной системы. Но после полета Германа Степановича стало понятно, что человек может работать и жить в космосе, параллельно занимаясь интеллектуальной деятельностью. Это был первый шаг к пониманию, что возможно строить орбитальные станции и что после возвращения из космоса на Землю человек будет ощущать себя нормально. А без этих знаний сегодняшние космонавты не смогли бы находиться на орбите год и более.

«Есть негативные последствия долгого пребывания в невесомости, но тем не менее люди живы, функционируют, летят снова на международную космическую станцию», — отметил эксперт. Титов и Гагарин — первые люди, которые проложили тропу для международной космонавтики. На их опыт опираются не только отечественные специалисты, но и американцы и китайцы до сих пор.

В чем Титов был первым? Титов стал вторым человеком планеты, отправившимся в космос, который до сих пор остается самым молодым космонавтом. Его рекорд смог побить только 18-летний нидерландец Оливер Дамен, который побывал в космосе на корабле New Shepard американского предпринимателя Джеффа Безоса в июне 2021 года. Однако молодой человек — непрофессионал, поэтому право называться самым молодым космонавтом остается за Титовым до сих пор. «Опыт Титова необходим, чтобы рассчитать долгие космические путешествия и на Луну, и на Марс. Соответственно, первопроходец, безусловно, Гагарин, но первые шесть полетов „Востока“ были по-своему уникальны, а все шесть космонавтов — в чем-то первые: где-то был первый парный полет, где-то — первая женщина-космонавт», — отметил Цуканов. Например, Андриян Николаев на «Востоке-3» в августе 1962 года осуществил первый длительный полет — более четырех суток и первый парный полет вместе с Павлом Поповичем. Он, в свою очередь, стартовал на сутки позже и пробыл в космосе трое суток. Валерий Быковский на «Востоке-5» в июне 1963 года совершил первый самый длительный полет в истории — почти пять суток, работая в рамках группового полета. Наконец, первой женщиной в космосе оказалась Валентина Терешкова, которая полетела туда вместе с Быковским в 1963 году — она пробыла на орбите около трех суток.

Факты о Германе Титове В первые годы после полета в космос Титов, как вспоминают его современники, пустился во все тяжкие. Ему не раз делали дисциплинарные замечания из-за пьянства и даже вождения в нетрезвом виде. Однажды он попал в страшное ДТП, тогда аварию признали случайностью, но космонавта понизили в должности.

В мае 1962 года Титов побывал в Белом доме в составе советской делегации. Ее членов принял американский президент Джон Кеннеди.

Титов был женат лишь однажды. С Тамарой Носовой он пережил смерть семимесячного сына. Пара воспитала двух дочерей — Татьяну и Галину;

Имеет многие государственные звания, в том числе Героя Советского Союза и орден «За заслуги перед Отечеством» третьей степени, а также мастера спорта СССР и заслуженного специалиста ВС СССР. Также его удостаивали наград Вьетнам, Болгария, Индонезия, Румыния и другие страны.

В преклонном возрасте был депутатом Верховного совета СССР и Госдумы;

Скончался 20 сентября 2000 года от сердечного приступа. Ему было 65 лет.