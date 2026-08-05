Психолог объяснил, почему телефонные звонки вызывают тревогу у зумеров

Зумеры стали реже отвечать на звонки и общаться по телефону друг с другом, потому что отвыкли, а сигнал гудка ассоциируется с чем-то тревожным. Такое мнение выразила семейный психолог, сексолог Екатерина Федорова в беседе с 360.ru.

«Это называют „синдром красной кнопки“. Эволюционно резкий звук — это сигнал опасности», — сказала она.

Эксперт отметила, что звонок воспринимается в голове как тревожная сирена. Обычно близкие пишут, а когда звонят — то что-то случилось.

Также она объяснила, что зумеры не берут трубки из-за страха социальной неудачи. В отличие от переписки, во время диалога не получится исправить или перечитать сообщение — права на ошибку нет. При звонке человек боится, что будет выглядеть нелепо, потому что не знает, о чем пойдет речь в диалоге.

Подробнее о телефонных коммуникациях поколения Z и трансформации цифрового этикета — в большом материале 360.ru.