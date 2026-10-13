Социолог Алексеев объяснил интерес зумеров к ЗОЖ защитой от выгорания

Молодые люди делают выбор в пользу здоровых привычек, чтобы справиться с тревогой, избежать выгорания и оставаться продуктивными. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил социолог и культуролог Дмитрий Алексеев.

По словам эксперта, контроль сна, рациона и физических нагрузок стал для поколения Z инструментом сохранения устойчивости в условиях неопределенности. Правильный образ жизни превратился в маркер самодисциплины, а не в проявление скучного аскетизма, отметил KP.RU.

Алексеев добавил, что зумеры относятся к организму как к долгосрочному проекту. Они контролируют уровень стресса и осознанно ищут полезные альтернативы на вечеринках исключительно ради сохранения сил и высокой работоспособности, а не из морализаторских соображений.