Сегодня 18:08 Новый год на три буквы. Что означает теория WTF 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Интересное

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Новая теория WTF гласит, что 2025-й принесет с собой несчастья. Что значат эти три буквы, почему среда — плохая примета для начала года и как защититься от дурных знамений в будущем, разбирался 360.ru.

Что такое теория WTF Пользователи интернета выяснили страшное: начальные буквы первых трех дней нового 2025 года складываются в аббревиатуру WTF. То есть 1 января — Wednesday, среда, 2 января — Thursday, четверг, 3 января — Friday, пятница. Тот факт, что дальше идут остальные дни недели, никого уже не интересовал. Сама по себе WTF — аббревиатура непечатной фразы на английском, возмущенный вопрос-восклицание. Самый близкий цензурный перевод на русский язык — «Какого черта?» Можно применять во множестве ситуаций — от столкновения с неработающим лифтом до обозрения цен в супермаркете. Впервые это выражение появилось в 1985 году в компьютерной сети Usenet. Тогда же, кстати, зародились и другие сокращения вроде OMG (Oh My God — «О, мой бог!») и LOL (laughing out loud — «Громко смеюсь»). Впоследствии все это подхватили любители мобильных телефонов: они экономили знаки в текстовых сообщениях (да, это было давно).

Фото: Bernhard Kreutzer / Global Look Press

Почему среда считается несчастливым днем Тут же подтянулись знатоки, которые напомнили, что среда — несчастливый день. Это поверье в Европе бытует как минимум со Средневековья. Впоследствии его зарифмовали, и теперь всем известен детский стишок Monday’s Child. Там есть такие строчки: wednesday’s child is full of woe — «ребенок среды полон горя».

— День рождения — среда, значит, ждет тебя беда! — пропел Майкл известный стишок. — Вот почему Джейн досталась овсянка вместо риса — ведь она родилась в среду! — поддразнил он. Джейн, насупившись, толкнула брата под столом ногой. Но он успел увернуться и только засмеялся. — Кто родился в воскресенье, будет — просто загляденье! — продолжал Майкл декламировать. — Это тоже правильно! Я как раз родился в воскресенье, и поэтому я — просто загляденье! Памела Трэверс, «Мэри Поппинс возвращается»

Кстати, когда художник Чарльз Аддамс выбирал имя для единственной дочери Гомеса и Мортиши, его приятельница актриса и поэтесса Джоан Блейк припомнила тот самый стишок и предложила назвать девочку Уэнсдей.

Славяне тоже предвзято относились к среде. В одной сказке она была женщиной, которая собиралась удавить хозяйку сотканным ею холстом — в этот день нельзя было ткать. По другим поверьям, Среда наказывала ленивых женщин или посылала колики в груди и головную боль тем, кто трудился в пост. К тому же Среда одной из первых встречает на том свете души умерших. Бытовало мнение, что именно в среду надо гадать на будущее, устраивать гуляния, а в последнюю неделю Великого поста непременно облить утром водой всех домашних животных — чтобы не болели.

Интересно Некоторые народы считали среду идеальным днем для свадьбы. В Мьянме дети, родившиеся в среду до 12:00, получают имя, начинающееся на одну из букв алфавита боудэхунан (в нем, собственно, всего четыре буквы: япеле, ягау, ла и валоун). Согласно тайскому солнечному календарю, этот день зеленого цвета. Часть астрологов считают, что среда — день планеты Меркурий. Некоторые народы считали среду идеальным днем для свадьбы. В Мьянме дети, родившиеся в среду до 12:00, получают имя, начинающееся на одну из букв алфавита боудэхунан (в нем, собственно, всего четыре буквы: япеле, ягау, ла и валоун). Согласно тайскому солнечному календарю, этот день зеленого цвета. Часть астрологов считают, что среда — день планеты Меркурий.

Конкурент среды Понедельник тоже противоречивый день: с одной стороны, в иудаизме и исламе он считается благоприятным временем для поста и молитвы. В православной церкви по понедельникам прославляют ангелов, кроме того, во многих монастырях это постные дни. С другой стороны, западно-христианская традиция гласит, будто в первый понедельник апреля Каин убил Авеля, во второй понедельник августа были разрушены Содом и Гоморра, а в последний понедельник декабря родился тот самый Иуда Искариот, который предал Иисуса Христа.

Интересно Страх или крайняя неприязнь к понедельникам называется лунаэдиесофобией. Страх или крайняя неприязнь к понедельникам называется лунаэдиесофобией.

Суеверные люди в понедельник не начинали новых дел, не выезжали в дорогу, не выдавали денег. Даже науку не обошло это «проклятие»: после того как с 1960 по 1965 год 11 понедельничных запусков закончились авариями, первый рабочий день недели в советской космонавтике стал выходным.

Удачные и неудачные годы в истории Однако вернемся к WTF. Любители всего таинственного быстро отыскали годы, которые начинались с трех страшных букв. На 2020-й пришлась пандемия COVID-19, в 2014-м была вспышка лихорадки Эбола, в 2003-м началась война в Ираке, в 1997-м погибла принцесса Диана, а 1986-й запомнился аварией на Чернобыльской АЭС. Странно, что на этом остановились. Например, в 1698 году царевна Софья Алексеевна была насильно пострижена в монахини с именем Сусанна, а в 1890-м, что тоже начался в среду, умер гениальный художник Винсент Ван Гог. В 1941 году — Великая Отечественная война, в 1992-м — война в Абхазии.

Фото: CHROMORANGE / Bilderbox / Global Look Press

Примеров можно найти сколько угодно. Вот только и в другие годы, к сожалению, хватало плохих событий. А в любой самый «несчастливый» год случалось хорошее. Например, в 1945-м (он, кстати, тоже начался в понедельник) удалось разгромить фашистскую Германию. Но в том же году США сбросили на два японских города по ядерной бомбе. В общем, сколько предсказателей, столько и мнений. Есть гарантированный способ защититься от любого дурного знамения: самому постараться сделать будущее чуточку лучше. Помочь слабым, приободрить грустных, просто бросить бумажку в урну, а не на дорогу. И это непременно сделает год лучше, в какой бы день недели он ни начинался.