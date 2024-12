Новый год на три буквы. Что означает теория WTF

Что такое теория WTF

Пользователи интернета выяснили страшное: начальные буквы первых трех дней нового 2025 года складываются в аббревиатуру WTF. То есть 1 января — Wednesday, среда, 2 января — Thursday, четверг, 3 января — Friday, пятница. Тот факт, что дальше идут остальные дни недели, никого уже не интересовал.

Сама по себе WTF — аббревиатура непечатной фразы на английском, возмущенный вопрос-восклицание. Самый близкий цензурный перевод на русский язык — «Какого черта?» Можно применять во множестве ситуаций — от столкновения с неработающим лифтом до обозрения цен в супермаркете.

Впервые это выражение появилось в 1985 году в компьютерной сети Usenet. Тогда же, кстати, зародились и другие сокращения вроде OMG (Oh My God — «О, мой бог!») и LOL (laughing out loud — «Громко смеюсь»). Впоследствии все это подхватили любители мобильных телефонов: они экономили знаки в текстовых сообщениях (да, это было давно).