Сегодня 07:00 Новый год без красной икры? Почему деликатес дорожает и при чем тут акулы Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Красная икра рискует превратиться из привычного новогоднего символа в настоящую роскошь. Из-за провального вылова тихоокеанского лосося предложение на рынке сократится в разы, а цены, по прогнозам, могут подскочить до 35 тысяч рублей за килограмм. Винят в этом не только потепление океана, но и акул, добравшихся до Сахалина. Что на самом деле происходит на рынке и стоит ли бежать за икрой уже сейчас, разбирался 360.ru.

Провал красной путины По словам руководителя Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентина Балашова, нынешний год стал неудачным для рыбаков Дальнего Востока. Прогнозы не оправдались: улов оказался в несколько раз меньше ожидаемого.

Красная путина нынешнего года разочаровала рыбаков и в конечном счете отразится на настроении покупателей. К сожалению, в этом году из прогнозируемых 250 тысяч тонн рыбы подошло всего лишь 100 тысяч тонн. По сравнению с прошлым годом это в 3,5 раза меньше. Валентин Балашов

Ситуация с красным мясом рыбы еще может компенсироваться импортом из Чили, Турции и других стран. Но с икрой все иначе. «Импорта красной икры нет в принципе. Поэтому на рынке вместо 12 тысяч тонн красной икры, как это обычно каждый год у нас бывает, будет примерно пять», — рассказал собеседник 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Что будет с ценами на красную икру

Балашов предупредил, что падение предложения неизбежно отразится на стоимости. Эксперт привел простой расчет. «Если мы считаем от пиковой цены в предновогодние дни в прошлом году, когда цена различных видов икры доходила до 15-16 тысяч рублей за килограмм, то с помощью нехитрого арифметического действия можно понять, что при падении предложения в 2,5 раза цена будет около 35 тысяч рублей за килограмм красной икры в преддверии Нового года», — констатировал эксперт. Уже сейчас цены на пищевой продукт демонстрируют рост.

В эти дни стоимость икры колеблется очень сильно, но есть общий тренд к удорожанию. Средневзвешенная медиальная цена доходит до 20 тысяч рублей за килограмм.

Акулы — не главная причина По мнению Балашова, нашествие охотящихся на красную рыбу акул, о котором говорят многие, — это лишь сопутствующее явление, а не основная причина провального вылова. Настоящий источник проблемы — потепление Тихого океана.

«Версия про акул — замечательная и художественная. Но на самом деле причина заключается в потеплении отдельных частей Тихого океана, в частности восточной части, прилегающей к нашим берегам, а также на западе, у Аляски. Там та же самая история — лососи не пришли», — пояснил руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна.

Фото: РИА «Новости»

Лососевые рыбы очень чувствительны к температуре воды. Они живут в воде с температурой от +2 до +14 градусов. Если выше — среда им категорически не подходит.

А у нас на Сахалине летом в воде наблюдалось +20 градусов, чего ранее практически не случалось. В такую воду, конечно, пришли громадные голубые тунцы, акул стало больше, они дошли до Сахалина. Естественно, хищники питаются в том числе и лососем, но не они главная причина неудачной путины и, соответственно, роста цен для потребителей.

История циклов: спады и подъемы Собеседник 360.ru напомнил, что колебания вылова — в каком-то смысле часть многолетнего цикла. История наблюдений за добычей тихоокеанских лососей ведется с 1911 года. «Такой провал был с 1920 по 1940 год — тоже порядка 100 тысяч было зафиксировано в те два десятилетия. Потом последовал небольшой рост. В среднем за столетие ежегодный вылов всех видов тихоокеанских лососей колеблется на уровне около 250 тысяч тонн в год», — отметил он. Были и рекордные периоды. «Подъем начался в 90-е годы: уже 300–450 тысяч тонн. Позже были и два рекордных по вылову года. Первый из них — 2018-й с 676 тысячами тонн. И цена, кстати, тогда просто рухнула, икра была очень доступной. Второй — в 2023-м: было 609 тысяч. В прошлом году — 335, а в позапрошлом, по-моему, 250», — рассказал Балашов.

Фото: РИА «Новости»

Однако сейчас, по словам эксперта, ситуация может измениться надолго.

Практики и ученые сходятся на том, что, похоже, начался цикл падения промысловых запасов анадромных рыб в Тихом океане. И надо готовиться к тому, что и рынок будет другой, и цены будут другие.

Если тенденция сохранится, красная икра в будущем может приблизиться по стоимости к черной и перейти из продуктов, который иногда могут позволить себе почти все россияне, к разряду дорогих деликатесов. Впрочем, эксперт уверен: даже высокая цена не заставит россиян отказаться от новогодней традиции. «Красная икра — это все-таки не повседневная еда, и ее вряд ли можно отнести к продуктам питания. Это скорее изыск и праздничный символ, который люди хотят видеть на Новый год, так же как елку и Деда Мороза. Мне кажется, неважно, сколько будет стоить баночка этой икры, люди все равно ее купят», — заключил Балашов.