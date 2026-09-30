Красная икра подорожала в России из-за слабого улова лосося
В России красная икра подорожала и стала почти недоступной для широкого круга потребителей. Причиной стал слабый улов лосося на Дальнем Востоке, из-за чего объемы производства икры заметно сократились, тогда как спрос остался на прежнем уровне, пишет «ФедералПресс».
Старший преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Юлия Камалова рассказала, что альтернативой дорогой красной икре могут стать икра минтая, сельди, щуки, трески, судака, палтуса или мойвы. В старину щучью икру называли царским деликатесом, и она остается доступной по цене.
Вторым вариантом является структурированная и имитационная икра. Структурированная содержит натуральный продукт с добавками (рыбный бульон, водоросли). Технолог Александра Соколова отмечает, что она безопасна при качественном сырье, но в имитации на основе водорослей нет омега-3, витамина D и полноценного белка.
Для гурманов существует икра морского ежа с привкусом свежего огурца. Она богата аминокислотами и витаминами A, D, E, ее добывают в Баренцевом и Дальневосточном морях. Минус — высокая цена, хотя на праздник можно подать небольшую порцию как экзотическую закуску.