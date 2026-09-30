Красная икра подорожала в России из-за слабого улова лосося

В России красная икра подорожала и стала почти недоступной для широкого круга потребителей. Причиной стал слабый улов лосося на Дальнем Востоке, из-за чего объемы производства икры заметно сократились, тогда как спрос остался на прежнем уровне, пишет «ФедералПресс» .

Старший преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Юлия Камалова рассказала, что альтернативой дорогой красной икре могут стать икра минтая, сельди, щуки, трески, судака, палтуса или мойвы. В старину щучью икру называли царским деликатесом, и она остается доступной по цене.

Вторым вариантом является структурированная и имитационная икра. Структурированная содержит натуральный продукт с добавками (рыбный бульон, водоросли). Технолог Александра Соколова отмечает, что она безопасна при качественном сырье, но в имитации на основе водорослей нет омега-3, витамина D и полноценного белка.

Для гурманов существует икра морского ежа с привкусом свежего огурца. Она богата аминокислотами и витаминами A, D, E, ее добывают в Баренцевом и Дальневосточном морях. Минус — высокая цена, хотя на праздник можно подать небольшую порцию как экзотическую закуску.