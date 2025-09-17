Сегодня 14:52 Лакомство для вкладчика и боль для банка. Зачем снижают ставки по накопительным счетам Финансист Бархота: банки снизят ставки по накопительным счетам из-за ликвидности 0 0 0 Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

Российские банки начали снижать ставки по накопительным счетам — максимальная будет составлять 13,5%. Что подтолкнуло банки на такое решение и чем оно сулит бизнесу и физическим лицам, разбирался 360.ru.

Накопительные счета выгоднее срочных? Финансист Андрей Бархота заявил, что вкладчики часто переводят деньги с классических депозитов на накопительные счета. За последние пять-семь лет их доля значительно выросла. «Это очень удобно, потому что возникает ситуация, когда в случае какого-то форс-мажора надо снять все средства, тогда можно все деньги забрать», — сказал он в беседе с 360.ru. Однако с точки зрения банка это негативная тенденция: она связана с явлением инвертированной кривой доходности, когда будущие деньги дешевле текущих, а также с ожидаемым снижением ключевой ставки. Выходит, что условия по накопительным счетам выгоднее, чем по срочным вкладам.

Фото: РИА «Новости»

С какими проблемами столкнулись банки По словам финансиста, возник парадокс: выгодные банковские вклады пользуются меньшим спросом, чем накопительные счета. Клиенты охотнее открывают счета, нежели оформляют депозиты. Это создало проблемы для кредитования, потому что длинные кредиты требуют стабильных пассивов, а накопительные счета их не обеспечивают. «Почему банки накопительные счета развивали? Для них тоже это треугольный камень, потому что в нормальных условиях, когда будущая ставка не изменяется и растет, накопительные счета котируются ниже, чем вклады», — объяснил собеседник 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Опасный кризис ликвидности Однако если посмотреть предложения крупных банков, можно обнаружить обратную ситуацию: накопительные счета предлагают условия сопоставимые или даже лучше, чем срочные вклады. Это нагружает показатели ликвидности, ведь банки активно пользуются короткими пассивами для фондирования длинных активов, таких как длинные кредиты.

Представим ситуацию, когда вы даете какой-нибудь крупный кредит, а вкладчики вдруг внезапно посещают банк и требуют вернуть свои деньги, снять их с накопительных счетов. Возникает что? Кризис ликвидности. Этот момент очень опасен. Андрей Бархота финансист

По его словам, в нестабильной ситуации нужно укреплять стабильность пассивов, то есть создавать приоритет для надежных депозитов. Для достижения эффекта необходимо в одностороннем порядке установить спред между ставками по накопительным счетам и депозитам. «Видимо, к этому все идет. Потому что в противном случае банки будут изобиловать такими короткими пассивами, которые непригодны для кредитов», — сказал Бархота.

Фото: РИА «Новости»

Как снижение ставок скажется на потребителях? По мнению финансиста, накопительные счета стали лакомым кусочком для потребителя. Они более доходны, потому что короткие. В итоге население стало чаще класть средства на них. Если в стране возникает снижение склонности к депозитам, то первыми деньги забирают обладатели этих счетов. В итоге банки обескровливаются, снижается мотив ликвидности. «Видимо, для того, чтобы эту ситуацию предупредить, Банк России использует дополнительную меру в виде принудительного спада по накопительным счетам», — предположил Бархота.

Фото: РИА «Новости»

По его словам, здесь действует добровольно-принудительный механизм. Банки могут самостоятельно, по собственной инициативе, снизить ставки по накопительным счетам, чтобы повысить привлекательность срочных вкладов. Либо выбрать путь ожидания предписаний регулятора, который обяжет их скорректировать эти ставки. Бархота напомнил, что Гражданский кодекс предусматривает право вкладчика забрать средства даже срочного вклада в любой момент. Однако меньшая часть клиентов пользуется этой возможностью, опасаясь потери процентного дохода.