Центробанк снизил ключевую ставку до 17%

Центральный банк России снизил ключевую ставку до 17%. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«Совет директоров ЦБ принял решение снизить ключевую ставку до 17,00% годовых», — заявили в ЦБ.

В пресс-службе отметили, что экономика возвращается к траектории сбалансированного роста. Инфляционные ожидания остаются высокими, также в последние месяцы активизировался рост кредитования.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция в 2025-м снизится до 6–7%, а в 2026-м вернется к 4%.

В июне Центробанк впервые с сентября 2022 года снизил ключевую ставку до 20% годовых с рекордных 21%. В июле регулятор вновь понизил ее до 18% годовых.

Президент России Владимир Путин объяснял, что резкое снижение ставки повлечет за собой мгновенный рост цен, поэтому приходится делать это плавно.