Экономист Осипов заявил, что Россия должна вернуть замороженные активы со счетов ЕС

Экономист, заведующий кафедрой мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью МГУ Владимир Осипов указал на необходимость возвращения Россией замороженных активов в странах Евросоюза. Об этом сообщил « Царьград ».

Как пояснил специалист, в таких условиях нужна разработка механизмов возмещения ущерба за неправомерное удержание активов.

«Причем в размере полтора-два раза по отношению к тому, что у нас заморожено», — подчеркнул эксперт.

По его словам, Россия располагает крупными средствами иностранных инвесторов, размещенными на счетах Центрального банка РФ, что дает ей потенциальную возможность требовать эквивалентного возмещения, добавила радиостанция Sputnik.