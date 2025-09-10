Мишустин заявил о замедлении инфляции в России

Инфляция в России замедляется благодаря мерам, принятым Центральным банком и правительством. Об этом на совещании по экономическим вопросам заявил премьер-министр Михаил Мишустин .

«Расширение российских мощностей, а также ряд принятых Банком России и правительством решений для сдерживания цен позволили добиться постепенного замедления динамики инфляции», — сказал он.

Глава кабмина отметил, что в конце августа ускорилось снижение цен овощей и плодов. По его словам, некоторое охлаждение экономики было прогнозируемым и неизбежным.

При этом ВВП России сохранил положительную динамику — вырос на 1,1% по итогам семи месяцев, несмотря на возникающие вызовы. Также три месяца подряд на историческом минимуме находится уровень безработицы — 2,2%.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил, почему нельзя резко снижать ключевую ставку.