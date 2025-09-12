ЦБ пообещал разобраться с банками, необоснованно блокирующими счета

Люди стали все чаще жаловаться на необоснованную блокировку счетов в банке. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Здесь очень важно принять все меры для того, чтобы у абсолютно добросовестных людей средства не блокировались», — подчеркнула она.

Набиуллина напомнила, что заморозить средства могут при подозрении на мошенническую операцию, отмывание денег или нарушение налогового законодательства.

Она выразила надежду, что проблему удастся решить.

Банк России недавно выпустил информационное письмо, в котором потребовал от банков разъяснять клиентам причины блокировки и механизмы, как ее снять.

Чаще всего кредитные организации при этом ссылаются на закон 115-ФЗ — о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма.