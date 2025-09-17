Банки в России начали снижать ставки по накопительным счетам

Многие российские банки снижают ставки по накопительным счетам. Однако некоторые из них пока оставили условия по таким продуктам без изменений, сообщило РИА «Новости» .

Сбербанк объявил о снижении ставок по накопительным счетам с 19 сентября. Максимальная ставка по стандартному накопительному счету теперь составит 13,5%.

Руководитель сберегательных продуктов банка «Дом РФ» Наталья Мульганова объявила о корректировке ставок по накопительному счету «Ультра». Теперь по этому счету доступны следующие условия: 15% годовых при ежедневном остатке до шести миллионов рублей; 15,9% годовых при остатке от шести до 500 миллионов рублей.

В Т-Банке понизили ставку по накопительному счету до 9%.

Газпромбанк с 17 сентября тоже снижает ставки по рублевым накопительным счетам в массовом сегменте. Приветственная ставка по «Накопительному счету» снижена на 0,5 процентного пункта — до 16,5%, базовая ставка по «Ежедневному проценту» уменьшена на один процентный пункт — до 9%. Максимальная ставка по этому продукту снижена на 0,5 процентного пункта и теперь составляет 15,5%.

«Максимальная ставка по накопительному счету в ВТБ — 16% годовых как на минимальный, так и на ежедневный остаток. Банк сохраняет текущий уровень доходности после решения ЦБ РФ о снижении ключевой ставки», — отметили в пресс-службе.

В «Почта банке» отметили, что в ближайшее время не собираются менять ставки по накопительным счетам.

Ранее ЦБ снизил ключевую ставку до 17%. По прогнозу регулятора, годовая инфляция в 2025-м снизится до 6–7%, а в 2026-м вернется к 4%.