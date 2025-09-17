Банки в России начали снижать ставки по накопительным счетам
Многие российские банки снижают ставки по накопительным счетам. Однако некоторые из них пока оставили условия по таким продуктам без изменений, сообщило РИА «Новости».
Сбербанк объявил о снижении ставок по накопительным счетам с 19 сентября. Максимальная ставка по стандартному накопительному счету теперь составит 13,5%.
Руководитель сберегательных продуктов банка «Дом РФ» Наталья Мульганова объявила о корректировке ставок по накопительному счету «Ультра». Теперь по этому счету доступны следующие условия: 15% годовых при ежедневном остатке до шести миллионов рублей; 15,9% годовых при остатке от шести до 500 миллионов рублей.
В Т-Банке понизили ставку по накопительному счету до 9%.
Газпромбанк с 17 сентября тоже снижает ставки по рублевым накопительным счетам в массовом сегменте. Приветственная ставка по «Накопительному счету» снижена на 0,5 процентного пункта — до 16,5%, базовая ставка по «Ежедневному проценту» уменьшена на один процентный пункт — до 9%. Максимальная ставка по этому продукту снижена на 0,5 процентного пункта и теперь составляет 15,5%.
«Максимальная ставка по накопительному счету в ВТБ — 16% годовых как на минимальный, так и на ежедневный остаток. Банк сохраняет текущий уровень доходности после решения ЦБ РФ о снижении ключевой ставки», — отметили в пресс-службе.
В «Почта банке» отметили, что в ближайшее время не собираются менять ставки по накопительным счетам.
Ранее ЦБ снизил ключевую ставку до 17%. По прогнозу регулятора, годовая инфляция в 2025-м снизится до 6–7%, а в 2026-м вернется к 4%.