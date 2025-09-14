Экономист объяснила порядок массового внедрения цифрового рубля

Технологию цифрового рубля на массовом уровне начнут внедрять в России с 1 сентября 2026 года. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент экономического факультета РУДН Софья Главина.

По ее словам, в октябре 2024 года начнется подготовка к событию, когда некоторые расходные статьи федерального бюджета начнут осуществлять при помощи цифрового рубля.

«Сразу отмечу, что не идет речи о массовом переходе социальных выплат на цифровые рубли. Такие сведения в СМИ действительности не соответствуют», — сказала Главина.

Перечень статей определит правительство совместно с Центробанком России. С начала 2026-го станет возможным такое исполнение всех расходов и доходов бюджета.

Также ожидается, что все крупные банки и торговые сети к началу массового внедрения получат возможность совершать операции при помощи цифрового рубля.

Ранее президент России Владимир Путин призвал сделать использование цифрового рубля массовым.