Монтаж станции водоподготовки завершат в Серпухове в ноябре

В деревне Васильевское Серпуховского округа завершается монтаж новой станции водоподготовки. Старое оборудование выработало ресурс и не справлялось с нагрузкой.

Из-за этого страдали жители: избыток железа оставлял пятна на сантехнике, а повышенное содержание фтора, который визуально не заметен, могло негативно влиять на здоровье.

Специалисты полностью обновили технологию. Теперь установлена современная система с обратным осмосом, которая позволит эффективно удалять фтор — раньше такого оборудования в деревне не было. В итоге вода будет соответствовать нормам СанПиН.

Работы выполняются в рамках инвестиционной программы предприятия «Водоканал-Сервис». На время монтажа подачу воды в дома не отключали. Сейчас специалисты проводят пусконаладочные работы — донастраивают оборудование, чтобы все работало без сбоев. Завершить процесс планируется в ноябре.