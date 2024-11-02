Сегодня 23:01 Кризис на сливках. Биржевая стоимость масла побила исторический рекорд Экономист Кульбака: цены на сливочное масло будут потихонечку расти 0 0 0 Фото: Pxhere Эксклюзив

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Объединенные Арабские Эмираты вслед за Турцией начали экспортировать сливочное масло в Россию. Это произошло на фоне резкого роста цен на продукт — власти объясняют происходящее увеличением себестоимости производства, наценкой торговых сетей и повышением цен на импортные сырьевые материалы. Что случилось на самом деле и когда ждать снижения стоимости сливочного масла — в материале 360.ru.

С чего все началось За август и сентябрь цены на сливочное масло выросли на 7,9%, а с начала года — почти на 18%. Такая динамика может стать причиной для вмешательства государства в ценообразование, сообщили «Известия». В Госдуме тоже не оставили ситуацию без внимания. Вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов обратился в Минэкономразвития с предложением провести мониторинг цен и инициировать введение правительством ограничения стоимости продукции.

Фото: РИА «Новости»

Какова тенденция с ценами на масло? Стоимость сливочного масла на бирже побила исторические максимумы, рассказал 360.ru исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. Последние несколько недель наблюдался отскок вниз — примерно на 10%. Последняя корректировка вновь показа рост. Относительно мирового рынка в России масло не должно быть самым дешевым — это всегда соблазн отправить товар на экспорт и заработать больше денег. «Мы ж население не ограничиваем: а давайте вы будете выходить за низкую зарплату, потому что высокая зарплата — это путь к инфляции. Точно так же и бизнес. Понятно, что если есть канал, по которому он может реализовать дороже, он будет реализовывать дороже. Поэтому цены в идеале должны быть в рынке», — заявил эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Когда сливочное масло упадет в цене Биржевые торги по сливочному маслу приблизились к восьми тысячам долларов за тонну (900 рублей за килограмм) — это оптовая цена. К ней нужно прибавить логистику и различные наценки, рассказал Востриков. «Мы видим некоторое возмущение по цене. Соответственно, предложение навряд ли будет более дешевым», — отметил специалист. Россия по многим параметрам зависит от зарубежных рынков. В стране довольно приличное количество импортного масла, сообщил 360.ru кандидат экономических наук, аналитик Николай Кульбака. «В производстве молочных продуктов в России достаточно большое количество импортных компонентов: это и оборудование, которое используется, закладки покупаются тоже часто импортные», — рассказал он. По его словам, с учетом этих факторов подорожала доставка товара.

Пока вы будете видеть рост бюджетных расходов в стране, цены на все эти продукты будут потихонечку расти. В разное время, в разных регионах по-разному, но они все равно будут расти. Это неизбежная вещь. Николай Кульбака аналитик

Фото: РИА «Новости»

Сколько стоит импортное масло? По мнению Кульбаки, стоимость импортного масла вряд ли будет сильно отличаться от отечественного продукта. «Если цена дороже, то его просто никто не станет покупать. Люди, которые делают подобные закупки, естественно, всегда анализируют в том числе и цену на полке. Любой такой закупщик всегда представляет себе то, что называется ценой канала. Поэтому я подозреваю, что цена будет не сильно отличаться. И, скорее всего, мы просто это даже не увидим», — добавил он. При этом необходимо смотреть конкретную логистику отдельной страны, подчеркнул специалист. «Никто не будет завозить масло, если оно будет на полке дороже того, что есть. Поверьте, поставщики так не делают. Никто. Оно смысла не имеет. Дело в том, что масло — это не элитный товар, масло — это обиходный товар массового потребления, и цены на него сейчас находятся под пристальным наблюдением. Поэтому никто не будет закупать масло с расчетом того, что оно бы стоило очень дорого», — резюмировал экономист.

Фото: РИА «Новости»

Будет ли масло только нашим В России дефицит сырого молока достигает 20-25%, несмотря на все программы господдержки. Закрыть этот рынок можно стимулированием отечественного производства и ввозом продукта из соседней Белоруссии, объяснил Востриков. В целом Россия закрывает потребность в сыром молоке и, соответственно, в масле. «Другое дело, что затраты растут, масло является биржевым товаром. Хотя мы с биржей сейчас по многим позициям напрямую развязаны, тем не менее, это некоторая индикаторная цена, на которую обращают внимание», — сказал специалист. По данным продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций (ФАО), масло — это самый рекордно подорожавший продукт за последнее время, напомнил Востриков. «И связывают это с недоинвестированием отрасли переработки сырого молока в масло. Это мировая проблема, поэтому взять на внешнем рынке где-то дешевый продукт для того, чтобы сбить цены — это история очень непростая и навряд ли реализуемая», — заверил эксперт.

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Какие продукты в России импортозаместили полностью В первую очередь речь идет о зерновых, половину этого продукта Россия экспортирует, заявил Востриков. В список также вошло растительное масло. «По производству примерно так же — у нас половина идет на внутреннее потребление, половина на внешнее», — отметил специалист. Сейчас в России производят различное мясо. «Поэтому, если брать глобально, то по основным продуктам питания у нас самообеспеченность 100%, 150%, до 200%. Мы страна нетто-экспортер (государство, которое экспортирует больше продукции, товаров и услуг, чем импортирует — прим. ред.), поэтому в плане продовольственной безопасности у нас, конечно, все хорошо», — подчеркнул Востриков.

Фото: Pxhere

По его словам, вопрос не в том, что в России чего-то не хватает. «У нас чего-то не хватает по дешевой цене, зачастую такой, которой в мире нет. По яйцам, даже когда мы проходили подорожание, Россия находилась в хвосте из 100 стран. То есть у нас одни из самых дешевых яиц были. Понятно было, что продукт не экспортоориентированный, соответственно, ввоз плюс логистика — получается примерно то же самое, что внутреннее производство», — объяснил специалист. Снижения общего уровня цен на продукты нет во всем мире, добавил Востриков. Дефляция наблюдается только по промышленным товарам, там, где возможно наладить конвейер, индустриальный выпуск. К сельскому хозяйству это не относится — там очень много натуральных процессов, которые можно автоматизировать только отчасти. «Но они не настолько влияют на снижение себестоимости для того, чтобы в современной мировой экономической ситуации продукты дешевели. Поэтому мы живем как все. А стремиться иметь самый дешевый продукт в мире — это подвергать аграриев самым низким зарплатам в АПК, что тоже неправильно», — подытожил эксперт. По состоянию на 2 ноября, из ОАЭ в Россию ввезли 90 тонн сливочного масла — это первый такой случай в истории двух стран. До этого в страну импортировали около 20 тонн продукции из Турции.