Руспродсоюз: рост цен на сырье привел к подорожанию сливочного масла во всем мире

В октябре этого года россияне столкнулись с подорожанием сливочного масла. Однако цены на этот продукт растут не только в России, но и в других странах. Об этом рассказал «Звезде» генеральный директор Руспродсоюза Владимир Востриков.
По его данным, на ситуацию повлияли несколько факторов. Среди них — увеличение стоимости сырья, рост производственных затрат, а также недофинансирование отрасли.
Так, Россия вынуждена частично закупать сырье у других стран. Для решения этой проблемы необходимы внушительные инвестиции в развитие поголовья скота и переработки молока. При этом регулировка цен на сливочное масло может снизить количество предложений, добавил Востриков.
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