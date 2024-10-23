Сегодня 18:44 «Сливочное масло исчезнет с прилавков», «цены бьют рекорды». Что происходит на самом деле Бизнесмен Чебурашкин: сливочное масло подорожало из-за повышенного спроса в мире 0 0 0 Фото: Unsplash Общество

Еда

Питание

ФАС России

Россия

Магазины

Экономика

Продукты

Фермеры

С прилавков магазинов в некоторых городах исчезает сливочное масло, сообщили СМИ. Ссылаясь на экспертов, журналисты объяснили: сырья, то есть сливок, не хватает, поэтому объемы производства сократились. Минсельхоз, в свою очередь, заверил, что рынок в полной мере обеспечен этим молочным продуктом. Кому верить и что происходит на самом деле, разбирался 360.ru.

Дефицит сливочного масла и кражи в магазинах: что пишут СМИ По данным «Известий», ретейлеры не могут обеспечить спрос покупателей на сливочное масло. Все из-за того, что производители значительно сократили поставки продукта в магазины. Сами производители утверждают, что ретейлеры запросили поставки, объемы которых больше обычных. Кроме того, снизились поставки жирных сливок для изготовления сливочного масла. На фоне этого производители просто не справляются с ажиотажем.

Интересно СМИ пишут, что с 1 октября «Милком» приостановил производство масла под брендами «Варвара-краса» и «Ижмолоко», сократил изготовление продуктов марок «Село Зеленое» и «Кезский сырзавод». Ограничил объем поставок и молочный комбинат «Альметьевский». Предупредили о перебоях в поставках «Молкомбинат Кунгурский», «Ирбитский молочный завод» и «Северное молоко». СМИ пишут, что с 1 октября «Милком» приостановил производство масла под брендами «Варвара-краса» и «Ижмолоко», сократил изготовление продуктов марок «Село Зеленое» и «Кезский сырзавод». Ограничил объем поставок и молочный комбинат «Альметьевский». Предупредили о перебоях в поставках «Молкомбинат Кунгурский», «Ирбитский молочный завод» и «Северное молоко».

В итоге ситуация доходит до абсурда. В Telegram-каналах начали появляться сообщения, будто в магазинах Санкт-Петербурга и Екатеринбурга сливочное масло убирают или прячут в пластиковые боксы, чтобы его «не воровали».

Что происходит со сливочном маслом на самом деле В России всем хватает сливочного масла, дефицита нет, заявили в пресс-службе Союзмолока. Объединение не получало уведомлений от производителей о приостановке или значительном сокращении выпуска продукта. Более того, производство молочки растет. Например, выпуск сливок с начала года увеличился на 17%.

Фото: РИА «Новости»

Это подтвердил Кунгурский молочный комбинат, ответивший на запрос 360.ru. «Объем выпуска на Кунгурском молочном комбинате не только не снизился, но, напротив, вырос. Мы видим устойчивый растущий спрос со стороны ретейлеров, поставки осуществляются без перебоев. Однако в связи с ростом потребностей ретейла, опережающим наши производственные планы и выходящим за рамки действующих договоров поставки, мы иногда вынуждены квотировать отгрузки клиентам», — уточнили на предприятии. В холдинге «Агросила» 360.ru рассказали, что не сокращали поставки сливочного масла — и не собираются. Более того, там нарастили объемы производства продукта на 19% по сравнению с прошлым годом. «По состоянию на 22 октября запасы сливочного масла на предприятии составляют 67 тонн. С дефицитом сырья для производства ООО „Агросила-Молоко“ не сталкивается, поскольку основной объем молока поступает от собственных агрофирм холдинга», — подчеркнули в компании.

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Рост цен в «Агросиле» объяснили повышением себестоимости производства. Генеральный директор ООО «Ува-молоко» Александр Емшанов в разговоре с 360.ru с уверенностью заявил, что ни о каком снижении выпуска речи не идет. «Наши предприятия не сокращали объемов производства сливочного масла — как перерабатывали, так и перерабатываем. Мы производим порядка 20-25 тонн сливочного масла в сутки», — сообщил топ-менеджер компании. В «Комос групп» 360.ru тоже рассказали, что поставки продолжаются и в будущем снижать их не планируют. «В октябре наблюдалось несущественное снижение объемов производства данного вида продукции, что было связано с ротацией брендов „Ижмолоко“ и „Варвара-краса“. Однако производство сливочного масла приостановлено не было. Ситуация носит скорее искусственный характер. <…> В розничных сетях дефицита сливочного масла также не наблюдается», — пояснили в компании.

Фото: Unsplash

Генеральный директор «Молвеста» Анатолий Лосев в комментарии для 360.ru отметил, что компания действительно заметила увеличение спроса на продукт — на 5-7% за последние две недели. «Мы производим масло только из свежих сливок и сейчас не фиксируем дефицита сырья. Некоторые проблемы могут наблюдаться у тех, кто фасует масло, приобретая его в опте у производителей», — добавил Лосев. По его мнению, в ближайшее время спрос на продукт будет только повышаться, что обусловлено ростом доходов населения. Он убежден: «Молвест» способен обеспечить рост производства еще на 10% до конца года. Компания «Эйч энд Эн», которая выпускает молочную продукцию под брендом «Простоквашино», на запрос 360.ru ответила, что специализируется на йогуртах, твороге, сметане и молоке, а сливочное масло не производит, поскольку не имеет пригодного для этого оборудования. Ранее организация закупала его у партнеров, но приостановила закупки.

Фото: РИА «Новости»

«Приостановка реализации сливочного масла нашей компанией не может оказать сколько-нибудь заметного влияния на конъюнктуру рынка, а обратить на себя внимание может разве что в силу высокой узнаваемости бренда: доля „Простоквашина“ на российском рынке сливочного масла составляет десятые доли процента (0,2%)», — уточнили в организации. Напомним, о дефиците масла изначально написало издание «Агротренд», акцент сделали именно на «Простоквашине». На основе этого журналисты пришли к выводу, что производители решили резко сократить поставки продукта ретейлерам.

Фото: РИА «Новости»

Почему сливочное масло дорожает Слухи о нехватке сливок в России — неправда, но цены на сливочное масло действительно выросли. За последний месяц молоко подорожало на 18%, а поскольку в килограмм масла идет 29 килограммов молока, то и стоимость его производства увеличилась, рассказал 360.ru генеральный директор ООО «Братья Чебурашкины» Владислав Чебурашкин. «У нас есть такое понятие, как баланс ширия. У всего молока, которое получаем, замеряется жирность. По ней рассчитываем план производства. На масло уходит очень много молока, сливок, поэтому резко нарастить его производство мы не сможем», — объяснил представитель отрасли. В линейке есть высокомаржинальные, среднемаржинальные и низкомаржинальные позиции — по степени выгодности производства.

Производителям невыгодно делать масло, потому что себестоимость высокая, а цены не дают получать нормальную прибыль. Мы его делаем, поскольку есть избыток сливок. Владислав Чебурашкин

Предприниматель также допустил, что большие комбинаты могли закупать масло за границей. «Возможно, на большие производства привозили большие кубы сливочного масла и сырье из-за рубежа. Но цена подпрыгнула. А чем выше стоимость сырья, тем дороже производство продукта и он сам», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

Это подтверждают данные Союзмолока. Из его комментария следует, что сливочное масло дорожает во всем мире. Тем не менее в России ситуация стабилизируется «по мере замедления роста спроса» — на фоне завершения сезона мороженого и отпусков. К тому же «наращивается импорт». Есть и другие причины подорожания. По словам Чебурашкина, в 2024 году выросли расходы на зарплату, логистику, упаковку, сырое молоко (как сырье). Вся молочка подскочила в цене, особенно та, в которой много сливок и жира.

Фото: РИА «Новости»

По мнению независимого эксперта FMCG-рынка Александра Анфиногенова, спрос на сливочное масло и его резкое подорожание связаны с предстоящими новогодними праздниками.

«В рыночной экономике этот период сопровождается повышением цен на различные товары, чтобы потом через акции, скидки и ажиотаж с мишурой продать как можно больше. В это время люди тратят отложенные сбережения, а в январе–феврале наблюдается падение продаж, особенно на рынке продуктов питания», — рассказал он 360.ru. Плюс сливочное масло перестает быть фальсификатом, а такие товары не могут стоить дешево: меняется ценообразование. «Если раньше можно было купить творожный сырок за три копейки, то сейчас нельзя. То же самое со сливочным маслом. Если продукт содержит 82% жирности, он не может стоить дешево», — предупредил эксперт.

Фото: IMAGO/Roland Hartig / Global Look Press

С ним согласился Чебурашкин. Он отметил, что в последние три года в мире возник спрос на сливочное масло как на натуральный продукт. «Это натуральный, вкусный и полезный, если не сильно переработанный, продукт. В нем есть витамины, микроэлементы, хороший жир, а это полезно для мозга, суставов. Поэтому Северная Америка и Европа увеличили потребление сливочного масла, отсюда пошел рост цен», — уточнил предприниматель. Анфиногенов успокоил: все придет в норму.

Нет причин для беспокойства, все стабилизируется, потому что сливочное масло — это из цепочки производства молочных продуктов один из самых маржинальных. Ну, еще, может быть, сыр. Потребление точно не будет падать, цены никто не станет задирать. Ведь срок хранения у молочки небольшой, а если она будет слишком дорогая, ее просто никто не купит. Александр Анфиногенов

Что говорят профильные ведомства В Минсельхозе подтвердили, что отечественный рынок в полной мере обеспечен сливочным маслом. Сообщений о снижении его производства ведомство не получало. «На 23 октября средняя стоимость сливочного масла 82,5% и 72,5% жирности у производителей составляет 832 и 736 рублей за килограмм соответственно. Для поддержания стабильной ценовой ситуации ведомством реализуются меры, направленные на увеличение импорта сливочного масла из дружественных стран, что позволит насытить внутренний рынок продукцией», — добавили в министерстве.

Фото: Monika Skolimowska/dpa / Global Look Press

Кроме того, в России действует соглашение о фиксации предельно допустимых розничных цен на отдельные виды социально значимых продуктов питания. Этот фактор тоже поможет сдерживать увеличение стоимости. Вице-премьер Дмитрий Патрушев сообщил, что провел совещание по ситуации со сливочным маслом. Правительство продолжит контролировать цены, уже активизировался импорт. «Однако это не должно отменять задачу системного наращивания производства продукции. Молочная отрасль — социально значимое направление агропромышленного комплекса», — напомнил Патрушев.

Фото: Unsplash

Федеральная антимонопольная служба также следит за ситуацией. В ответе на запрос 360.ru ведомство отметило, что направило запросы производителям сливочного масла. Они должны представить отчеты о планах на повышение цен. «Из уже представленной информации следует, что причиной роста оптово-отпускных цен на масло сливочное стал рост его себестоимости, в том числе вследствие увеличения затрат на закупку сырого молока и молочных жиров. <…> В случае выявления необоснованного повышения цен ФАС России будет применять меры антимонопольного реагирования», — добавили в пресс-службе.